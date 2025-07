Banco Central estuda novo modelo para crédito imobiliário, diz Galípolo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse que o BC planeja alterar o atual modelo de concessão de crédito imobiliário. Em reunião com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, nesta terça-feira (8/7), ele afirmou que a instituição pretende utilizar a poupança para financiar as mudanças, que podem demorar para se concretizar.

“É um tema que estamos trabalhando para ver se conseguimos fazer um caminho de transição do modelo antigo para um modelo novo, que não vai ser do dia para a noite, vai ser um processo longo, a poupança está aí há muitos anos”, disse o presidente do BC durante a reunião.

Galípolo ainda defendeu que o BC considera importante essa “agenda estrutural” e que há um “problema sério” de financiamento no Brasil, ressaltando que o país ainda fica bem atrás de seus pares mais próximos.

“O Chile tem 30%. A Tailândia, 20%. A África do Sul, 18%. O México, 11%. O Brasil vai ter esse patamar de 9,8%, mas 6% vem do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS)”, destacou.

No mesmo encontro, Galípolo também defendeu mudanças nas linhas de crédito do país, propondo corte no que ele chamou de “subsídios cruzados”. Na visão do presidente do BC, uma revisão na oferta desses créditos poderia reduzir os juros no país.