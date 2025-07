Setor de defesa registra US$1,31 bilhão em exportação no primeiro semestre

As exportações brasileiras de produtos e serviços de defesa somaram US$ 1,31 bilhão no primeiro semestre de 2025, o equivalente a 73,6% do recorde anual registrado em 2024 (US$ 1,78 bilhão) — o maior volume em mais de uma década.

A indústria de defesa nacional já exporta para 140 países e registrou, no primeiro semestre de 2025, uma expressiva movimentação internacional. Aeronaves, peças e componentes representam 34% do total exportado. O setor responde por 3,58% do Produto Interno Bruto (PIB) e gera cerca de 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos no país.

Segundo o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, o crescimento das exportações reflete o avanço tecnológico e o fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID). “Desempenhamos um papel fundamental no apoio às exportações, oferecendo suporte que vai desde desenvolvimento tecnológico até financiamentos, seguros e ações de promoção comercial”, afirmou.

O Brasil projeta aumentar seu domínio sobre tecnologias estratégicas, como radares, satélites e foguetes. A meta é alcançar 55% de autonomia até 2026 — atualmente o índice está em 42%. Até 2033, a expectativa é que esse domínio chegue a 75%, o que permitiria ao país independência no desenvolvimento de projetos prioritários para a defesa nacional.

“A autossuficiência tecnológica é um dos vetores que pode impulsionar ainda mais as exportações. O Brasil já possui capacidade industrial instalada e reconhecimento internacional de qualidade. Os números de 2025 mostram que estamos no caminho certo para manter uma BID forte e capaz de atender às necessidades das Forças Armadas”, completou Rodrigues.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular