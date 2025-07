Ex-ministro vê risco em negociações com EUA após ação contra Bolsonaro

Mailson Nóbrega: "É preciso reagir com a cabeça, com prudência, com silêncio e com diplomacia" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press.)

Em meio às ameaças de o governo dos Estados Unidos impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, o economista e ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega defende que o Brasil adote uma postura mais estratégica e menos confrontadora na condução das relações com Washington.

Para ele, as declarações públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Donald Trump e a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (18/7), podem agravar ainda mais o cenário e atrapalhar as negociações.



“O que se pode afirmar com certeza é que o Trump é imprevisível. Ele tem objetivos muito claros de ascensão global, de se tornar um líder global”, afirmou Mailson ao Correio. Segundo ele, como destacou a revista The Economist, o método de ação de Trump se assemelha ao da máfia: “Se contrapor à máfia é correr risco de vida. Contra isso, você não tem racionalidade”.



Mailson classifica o presidente norte-americano como “megalomaníaco”, alguém que não ouve assessores e toma decisões emocionais. Nesse contexto, avalia que os ataques verbais de Lula não apenas são desnecessários, como também contraproducentes. “Em que isso ajuda o Brasil? O país precisa de um acordo para neutralizar o efeito desastroso dessa tarifa, que prejudicaria nossa economia e também empresas e consumidores americanos”, destacou.



O ex-ministro também mencionou as declarações de Lula durante o encontro dos Brics, quando chamou Trump de “irresponsável” e fez piadas com jabuticabas. Para Mailson, não é o momento para “brincadeiras ou gozações”. “É preciso reagir com a cabeça, com prudência, com silêncio e com diplomacia.”

