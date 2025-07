Em dia que Bolsonaro coloca tornozeleira, Lula agradece a Deus às margens do São Francisco

Em uma sexta-feira (18/7) marcada por reviravoltas no cenário político e jurídico do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece em clima de serenidade às margens do Rio São Francisco. A postagem contrasta com a notícia que dominou a manhã: a colocação de tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), dentro do Inquérito 4995.

“Bom dia. Começo o dia às margens do Velho Chico, agradecendo a Deus por este rio, que é tão importante e sagrado para o nosso Brasil”, escreveu Lula, na legenda da publicação. O vídeo foi gravado pelo fotógrafo oficial da Presidência, Ricardo Stuckert, e mostra o presidente contemplando o rio ao amanhecer.

A cena foi publicada quase ao mesmo tempo em que agentes da Polícia Federal cumpriam a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica a Bolsonaro, ampliando o escopo do inquérito que investiga a atuação de aliados do ex-presidente em articulações golpistas, dentro e fora do país.

O contraste entre as imagens repercutiu nas redes sociais e em grupos políticos. Aliados de Lula destacaram o simbolismo da cena — um presidente em exercício agradecendo à natureza enquanto o antecessor enfrenta mais um capítulo de sua crise judicial. A oposição, por sua vez, criticou o tom da publicação e classificou a decisão do STF como “espetacularização”.

Confira a publicação:

