Saiba como vai funcionar a distribuição de R$ 12,9 bilhões no FGTS

A consulta ao saldo pode ser feita pelo aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS, em agências da Caixa ou por meio do extrato bimestral enviado ao endereço cadastrado do trabalhador. - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal vai repassar R$ 12,9 bilhões a cerca de 134 milhões de trabalhadores, após aprovação do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na quinta-feira (24/7). O valor corresponde a 95% do lucro obtido pelo fundo em 2024, que totalizou R$ 13,61 bilhões.

O depósito será realizado até 31 de agosto, mas o Ministério do Trabalho e Emprego prevê que os créditos sejam efetuados ainda neste mês.

Os valores serão distribuídos proporcionalmente ao saldo das contas vinculadas ao FGTS em 31 de dezembro de 2024. Para saber quanto será creditado, o trabalhador pode multiplicar o saldo da conta na data de referência pelo índice de 0,02042919. Por exemplo, quem tinha R$ 1.000 receberá R$ 20,43.

A consulta ao saldo pode ser feita pelo aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS, em agências da Caixa ou por meio do extrato bimestral enviado ao endereço cadastrado do trabalhador.

O valor creditado, no entanto, só poderá ser sacado em situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aquisição da casa própria, diagnóstico de doenças graves ou adesão ao saque-aniversário.

Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade do FGTS em 2024 alcançará 6,05%, superando a inflação oficial do período, de 4,83%. A medida atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que exige que a remuneração das contas vinculadas ao fundo — composta por Taxa Referencial (TR), juros de 3% ao ano e participação nos lucros — garanta, no mínimo, a reposição da inflação. Neste ano, o rendimento ficou acima desse patamar.

* Com informações da Agência Brasil