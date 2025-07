Vazamento de chaves Pix: veja como saber se você está entre os milhões de afetados

As informações acessadas pelos hackers foram nome da pessoa, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta - (crédito: Getty Images)

Mais de 11 milhões de brasileiros podem ter sido afetados com o vazamento de dados das chaves Pix após incidente de segurança no sistema de busca de ativos financeiros (Sisbajud). A informação foi divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central do Brasil (BC) na noite de quarta-feira (23/7) com a finalidade não só de prestar contas, — exigência expressa na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — mas para alertar a população sobre possíveis golpes.

Em nota à imprensa, o Conselho destacou que não deve entrar em contato com os afetados por quaisquer meios, seja SMS, WhatsApp, e-mail ou ligações telefônicas. Para saber se teve os dados vazados, o cidadão deve consultar o site do www.cnj.jus.br, que vai divulgar as informações posteriormente em data ainda não especificada.

O comunicado ressalta ainda que não é possível fazer transações financeiras ou acessar contas bancárias com os dados vazados. As informações acessadas pelos hackers foram nome da pessoa, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta. Dados protegidos, como saldos e extratos, não foram afetados. Segundo o BC, a ocorrência apresenta "baixo impacto potencial para os usuários".

O incidente ocorreu na segunda (21/7) e na terça-feira (22/7) e, segundo o CNJ, foi “imediatamente identificado, corrigido e o sistema voltou a operar normalmente”. A Polícia Federal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foram notificadas. Ao todo 11.003.398 podem ter tido dados divulgados.