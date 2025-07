Lula inaugura hoje maior usina a gás natural do país no Porto do Açu (RJ)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira (28/8) da inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). Com foco na transição energética, a infraestrutura recebeu um investimento de R$ 7 bilhões e terá capacidade instalada de 1,7 gigawatts (GW) — respondendo por 10% da geração de gás natural da matriz energética nacional.



A usina faz parte do maior parque de geração a gás natural da América Latina, com 3 GW de capacidade instalada, sendo a segunda maior termelétrica do país. Escolhida como um projeto estratégico do Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, a termelétrica tem capacidade de fornecer energia a 8 milhões de residências.

Segundo o Planalto, a construção da GNA II gerou cerca de 10 mil empregos, oferecendo, inclusive, cursos de qualificação gratuitos para os empregados. Além disso, a usina opera em ciclo combinado, com eficiência superior a 60% e possibilidade de uso de até 50% de hidrogênio, considerado um passo importante em direção a transição energética, e a utilização de água dentro da usina é quase 100% proveniente do mar, visando preservar os recursos hídricos.

“A usina conta com quatro turbinas geradoras, sendo três a gás e uma a vapor, e opera em ciclo combinado, o que garante alta eficiência e redução de emissões. Cerca de 35% de sua capacidade instalada, o equivalente a 572 MW, são gerados sem consumo adicional de gás, dada sua eficiência superior a 60%. A planta foi projetada para operar com até 50% de hidrogênio em substituição ao gás natural, representando um passo importante rumo à transição energética”, detalhou a Presidência.

Além de Lula, também estarão presentes na cerimônia em Porto do Açu os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Silvio Costa Filho, (Portos e Aeroportos), Renan Filho (Transportes), Márcia Lopes (Mulheres), entre outras autoridades de esferas federais, estaduais e municipais.

