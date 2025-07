Consórcio bate recorde e movimenta R$ 222 bilhões no 1º semestre de 2025

E os modelos estrangeiros têm feito sucesso no Brasil. A cada dez carros vendidos no país, dois vieram de fora. - (crédito: eye em - freepik (1))

Mesmo em um cenário de juros elevados, inflação resistente e incertezas econômicas, o sistema de consórcios vem ganhando força como alternativa ao financiamento tradicional. No primeiro semestre de 2025, o setor movimentou mais de R$ 222 bilhões, com a venda de 2,48 milhões de cotas, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Trata-se da maior cifra registrada nos últimos 20 anos para o período.

O volume representa um salto de 30,5% em relação ao mesmo intervalo de 2024, quando foram movimentados R$ 170,43 bilhões. O número de participantes também bateu recorde: 11,86 milhões de brasileiros estavam ativos em grupos de consórcio ao fim de junho, crescimento de 10,8% na comparação anual.

Para especialistas, o desempenho reflete uma mudança de comportamento do consumidor, cada vez mais atento à importância do planejamento financeiro e menos disposto a assumir dívidas com juros altos. “O crescimento significativo da demanda por consórcios deve-se à imprevisibilidade da taxa de juros, que torna o financiamento tradicional inviável para muita gente. O consórcio surge como alternativa acessível e eficaz para quem quer investir em um bem ou serviço no médio e longo prazo”, avalia Fernando Lamounier, educador financeiro e sócio-diretor da Multimarcas Consórcios.

Casa, carro e moto no radar dos brasileiros

O levantamento da ABAC também detalha o perfil das aquisições por segmento. A liderança segue com o setor de veículos leves, com 955.427 cotas vendidas no semestre — alta de 12,5% — e tíquete médio de R$ 69 mil. Em segundo lugar estão as motocicletas, com 699.590 cotas comercializadas, crescimento de 8,2% e tíquete médio de R$ 20,5 mil.

O destaque, porém, ficou com o setor imobiliário, que registrou o maior crescimento percentual: 40,8% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Foram 590.578 cotas de imóveis vendidas, com tíquete médio de R$ 199,5 mil. O dado revela o consórcio como ferramenta cada vez mais relevante na realização do sonho da casa própria.

De acordo com o estudo Sonhos Brasileiros, da Croma Consultoria, 89% dos brasileiros desejam alcançar alguma realização financeira — mas apenas 17% afirmaram ter concretizado todos ou quase todos os seus sonhos em 2024. Nesse contexto, o consórcio se consolida como um mecanismo viável para transformar metas em realidade, especialmente em tempos de orçamento apertado.

“Mais do que um produto financeiro, o consórcio representa uma mudança de mentalidade. É o caminho do planejamento, da paciência e da disciplina para quem quer realizar grandes sonhos sem comprometer o futuro com dívidas impagáveis”, destaca Lamounier.

Além de imóveis e veículos, os consórcios também têm sido usados para finalidades diversas como educação, viagens, tratamentos médicos e até abertura de negócios. Para quem busca alternativas fora do crédito tradicional, o modelo segue se apresentando como uma ferramenta estratégica — com crescimento contínuo e potencial ainda maior para os próximos semestres.