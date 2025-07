Sony processa Tencent por possível plágio de Horizon em Light of Motiram

Light of Motiram pode nunca ver a luz do dia graças ao processo da Sony. - (crédito: Divulgação/Sony PlayStation/Tencent Games)

A Sony acionou a Justiça contra a Tencent, acusando a empresa de violar direitos e marcas. "Light of Motiram é uma cópia da série de videogames Horizon”, disse a gigante japonesa na ação judicial que tramita no tribunal distrital do norte da Califórnia, nos EUA, desde a última sexta-feira (25/7).

Em 2024, os fãs já tinham apontado semelhanças demais entre Light of Motiram e Horizon. Na época, a Tencent mostrou seu novo jogo com pessoas armadas de arcos e lanças contra animais robóticos. Fãs vieram acusar o produto como um plágio da franquia Horizon da PlayStation. O material de divulgação se assemelhou a primeira leva de conteúdo produzido pela gigante japonesa, até tendo uma personagem feminina em destaque e com o azul e o verde saltando entre as cores da arte.

O processo demonstra que o título copia elementos visuais como o design dos inimigos metálicos, da protagonista, até o marketing são pontuados como “ilegalmente iguais”. A Sony ainda revelou que a Tencent tentou licenciar Horizon em 2024, mas acabou a proposta recusada, e na sequência, pouco tempo depois, dessa proposta anunciou Light of Motiram.

O texto de vários sites especializados no mundo dos games foram utilizados para provar a visão da empresa, como a Kotaku, o GameRant e o TheGamer. O intuito do processo é que a obra “não confunda” fãs de Horizon para acreditarem que fazem parte da mesma série, e dessa forma querendo proibir terminantemente a Tencent de utilizar as marcas registradas da franquia e pedindo que entregue à Sony todo o material do jogo para ser destruído. O processo pede 150 mil dólares para cada infração.

Light of Motiram ainda pode ser adicionado à lista de desejos do Steam, mas segue sem uma data de lançamento.