IRPF: pagamento da restituição do terceiro lote começa hoje

A Receita Federal realiza, nesta quinta-feira (31/7), o pagamento do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Ao todo, 117.216 contribuintes serão beneficiados, com um valor total de R$ 147,8 milhões em créditos. O lote inclui ainda restituições residuais de anos anteriores.

Os contribuintes podem verificar se estão incluídos no lote por meio do site da Receita Federal, na seção "Consultar a Restituição". A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo da Receita para tablets e smartphones, que oferece acesso às informações sobre liberação de lotes e situação cadastral do CPF.

De acordo com a Receita, os pagamentos das restituições deste ano ocorrem em cinco lotes. O próximo está previsto para o dia 29 de agosto, enquanto o último será pago em 30 de setembro.

Caso o valor da restituição não seja resgatado em até um ano, o contribuinte deverá solicitar novamente o crédito pelo Portal e-CAC. O procedimento é feito no menu “Declarações e Demonstrativos”, acessando a opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Neste ano, o número de declarações entregues ficou abaixo da projeção da Receita Federal. Foram recebidas 43.344.108 declarações, contra a expectativa de 46,2 milhões. O total representa um crescimento tímido de 0,08% em relação ao ano passado, quando foram entregues 43.310.900 declarações dentro do prazo.