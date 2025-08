BP anuncia maior descoberta de petróleo no Brasil em 25 anos

A empresa britânica BP Energy anunciou nesta segunda-feira (4/8) a descoberta de petróleo e gás no campo de Bumerangue, na Bacia de Santos, a cerca de 400 quilômetros do Rio de Janeiro.

Segundo a BP, essa foi a maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos da atuação da empresa no pré-sal da costa brasileira. O poço, no bloco Bumerangue, fica a uma profundidade de 5.855 metros.

Leia também: PL da Devastação acelera indústrias fósseis com grave impacto ambiental

De acordo com a BP, a perfuração para encontrar petróleo atravessou uma coluna de hidrocarbonetos (compostos orgânicos) em um reservatório no pré-sal “de alta qualidade” com extensão superior a 300 km².

­­­O pré-sal, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), refere-se a uma camada de rochas sedimentares com grandes reservas de petróleo e gás natural. Predominante nas bacias de Santos (parte da costa dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina) e de Campos (costa dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo), o pré-sal localiza-se no fundo do mar.

Leia também: Lula assina MP que obriga ZPEs a utilizarem energia renovável

A petrolífera britânica BP detém 100% de participação no bloco Bumerangue — onde foi achado petróleo e gás. O bloco foi arrematado em dezembro de 2022 em leilão promovido pela ANP.

Pelo contrato de patilha assinado com o governo brasileiro, a BP Energy se comprometeu a ceder à União em nome da estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) 5,9% do óleo excedente (saldo após pagamento dos custos).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A BP participa também da exploração de petróleo em oito blocos marítimos, sendo operadora em quatro deles. A próxima campanha de exploração planejada é no bloco Tupinambá, também no pré-sal de Santos, em 2026. Aárea foi arrematada em leilão da ANP, com um lance de R$ 7,04 milhões em 2023.