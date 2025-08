BC prevê cenário de juro alto por período "bastante prolongado"

Piora do quadro fiscal é uma preocupação do BC, porque eleva a dívida e impede a queda dos juros - (crédito: Reprodução/Leonardo Sá/Agência Senado/Flicker)

O Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou que a taxa básica de juros (Selic), deve continuar em um patamar alto por "período bastante prolongado". Na ata de sua última reunião, divulgada ontem, o colegiado atribuiu a manutenção dos juros em 15% ao elevado grau de incerteza no cenário externo — marcado pela conjuntura e pela política econômica dos Estados Unidos — e às expectativas de inflação ainda desancoradas no contexto doméstico.

"O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado", destacou o documento, reforçando o comunicado do Copom da semana passada, após a decisão unânime para manutenção da Selic no atual patamar.

Leia também: Ata do Copom reforça cenário de juros elevados por mais tempo

O colegiado afirma que tem acompanhado, com particular atenção, os anúncios referentes à imposição pelos EUA de tarifas comerciais ao Brasil. "A elevação por parte dos Estados Unidos das tarifas comerciais para o Brasil tem impactos setoriais relevantes e impactos agregados ainda incertos, a depender de como se encaminharão os próximos passos da negociação e a percepção de risco inerente ao processo."

Diante desse cenário, o Copom apontou que "deve preservar uma postura de cautela". "Como usual, o Comitê focará nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica de inflação interna", informou outro trecho do documento.

Para André Matos, CEO da MA7 Negócios, a ata reforça a postura cautelosa do Banco Central em relação aos cortes na taxa de juros. "Apesar da melhora nos índices de inflação e de um mercado de trabalho relativamente firme, o ambiente internacional está mais volátil e os riscos fiscais aqui dentro continuam altos", afirmou. Segundo ele, mesmo com a inflação em trajetória de queda, o Comitê optou por manter a Selic em 15% e sinalizou que só tomará medidas mais claras quando houver maior visibilidade sobre o cenário econômico. "O motivo principal é o aumento das incertezas fiscais, em especial, o impacto do tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros", destacou.

Matos chamou atenção para o trecho da ata que menciona diretamente os efeitos negativos da taxação norte-americana sobre o crescimento econômico e a confiança dos agentes de mercado. Além disso, apontou o risco de deterioração da percepção de solvência do país caso não haja avanço em medidas de ajuste fiscal. "Isso significa que o BC está mais cauteloso e que qualquer corte de juros à frente depende de um conjunto de fatores: inflação seguindo em queda, expectativas bem ancoradas e melhora no ambiente fiscal. Ou seja, sem avanço real nessas frentes, o juro alto continua", acrescentou.

Inflação x fiscal

Sobre a inflação, a ata reforçou que, embora o cenário recente tenha apresentado surpresas abaixo das projeções dos analistas, o índice geral permaneceu acima da meta, de 3%, com teto de 4,5%, no horizonte monitorado pelo BC. "Para além das variações dos itens, ou mesmo das oscilações de curto prazo, os núcleos de inflação têm se mantido acima do valor compatível com o atingimento da meta há meses, corroborando a interpretação de uma inflação pressionada pela demanda e que requer uma política monetária contracionista por um período bastante prolongado.

Segundo Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike, a ata apenas confirma o que o Banco Central já vinha sinalizando. "A inflação começou a ceder, mas ainda está longe do ideal. O problema é que as expectativas continuam desajustadas, e isso exige manter os juros altos por mais tempo", disse o economista, que ressaltou que o cenário ficou mais complicado com as tarifas impostas pelos Estados Unidos. "Isso aumenta o custo de exportar, pressiona o dólar e pode gerar novos aumentos de preços aqui dentro", explicou.

Além disso, o Copom informou que segue acompanhando a política fiscal. O Comitê reforçou que a perda de impulso nas reformas estruturais, o enfraquecimento da disciplina fiscal, o avanço do crédito direcionado e as incertezas quanto à estabilização da dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra da economia. Segundo o colegiado, isso obrigaria também a manter a Selic alta por mais tempo. "O debate do Comitê evidenciou, novamente, a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas."

As dúvidas sobre como o governo vai equilibrar as contas deixam o mercado mais inseguro e obrigam o Banco Central a ser mais cauteloso, conforme reforçou Eyng. "Na prática, o crédito já está mais caro e mais difícil. O consumo começa a desacelerar, mas o emprego ainda está forte. A economia não parou, mas já mostra sinais de freio."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Dólar encerra estável com espera pela resposta de Trump à prisão de Bolsonaro

Dólar encerra estável com espera pela resposta de Trump à prisão de Bolsonaro Economia Tarifas para países que compram petróleo russo serão próximas de 100%, diz Trump

Tarifas para países que compram petróleo russo serão próximas de 100%, diz Trump Economia Lula garante que não permitirá "exploração como no passado" de minerais raros

Lula garante que não permitirá "exploração como no passado" de minerais raros Economia Prisão de Bolsonaro ameaça negociação sobre tarifas, alerta AEB

Prisão de Bolsonaro ameaça negociação sobre tarifas, alerta AEB Economia Haddad defende ver tarifaço ‘com otimismo’ em reunião do Conselhão

Haddad defende ver tarifaço ‘com otimismo’ em reunião do Conselhão Economia Mesmo com isenções, tarifas dos EUA podem cortar R$ 25,8 bi do PIB brasileiro