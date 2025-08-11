Tarifaço: Haddad diz que reunião com secretário do Tesouro dos EUA foi cancelada

"A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tiveram conhecimento da minha fala", disse Haddad - (crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião prevista para acontecer na quarta-feira (13/8) com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir o tarifas aplicadas ao Brasil, foi cancelada.

"A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tiveram conhecimento da minha fala e agiram junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada", afirmou Haddad ao programa Estúdio I, da GloboNews, nesta segunda-feira (11/8).



O principal objetivo da conversa era discutir a tarifa de 50% sobre parte das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Haddad também citou, na quarta-feira (6/8), que a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também poderia ser assunto na reunião.

