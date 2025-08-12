Café tem primeira queda de preços para o consumidor em um ano e meio

Os preços do café recuaram 1,01% em julho, interrompendo uma sequência de altas que durava um ano e meio, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta terça-feira (12/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Durante grande parte desse período, o produto esteve entre os principais responsáveis por pressionar a inflação no país.

O movimento de queda no varejo reflete a redução nas cotações pagas aos produtores após o avanço da colheita da safra de 2025, que está em fase final no Brasil. A maior oferta no mercado interno contribuiu para aliviar os preços ao consumidor.



Apesar do recuo, o acumulado no ano ainda mostra forte alta de 41,46%, enquanto, no intervalo de 12 meses, o café registra valorização expressiva de 70,51%. Esses números evidenciam que, embora haja alívio momentâneo, o produto segue muito mais caro do que há um ano.

O cenário interno se soma a fatores externos. O mercado internacional do café vive um momento de forte volatilidade, influenciado por condições climáticas, variações cambiais e pela recente imposição de uma tarifa de 50% sobre o café brasileiro pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Enquanto outros produtos, como suco de laranja e aviões, sofreram sobretaxas menores, parte das exportações brasileiras de café foi diretamente impactada, ampliando as incertezas no setor.

Com a taxação mais elevada nos EUA, analistas avaliam que parte da produção destinada à exportação pode ser redirecionada ao mercado interno, aumentando a oferta e, consequentemente, favorecendo novas quedas nos preços para o consumidor brasileiro nos próximos meses.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Inflação acelera para 0,26% em julho, puxada pela conta de luz

Inflação acelera para 0,26% em julho, puxada pela conta de luz Economia Gargalos enfrentados pelo cidadão no INSS

Gargalos enfrentados pelo cidadão no INSS Economia Galípolo diz que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos no BC

Galípolo diz que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos no BC Economia Dólar tem ligeira alta com liquidez reduzida e expectativa por dado de inflação dos EUA

Dólar tem ligeira alta com liquidez reduzida e expectativa por dado de inflação dos EUA Economia OMC reconhece queixa formal do Brasil contra sobretaxas dos EUA

OMC reconhece queixa formal do Brasil contra sobretaxas dos EUA Economia Tarifaço: Haddad diz que reunião com secretário do Tesouro dos EUA foi cancelada