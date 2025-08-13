InícioEconomia
TARIFAÇO DE TRUMP

Fiesp elogia pacote do governo de ajuda aos exportadores

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) declara apoio ao pacote do governo para socorrer exportadores afetados pelo tarifaço de Donald Trump e afirma que medidas "demonstram compromisso com a defesa do setor produtivo"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de assinatura da Medida Provisória
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de assinatura da Medida Provisória "Brasil Soberano". Palácio do Planalto, Brasília – DF - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) elogiou o pacote do governo com medidas de socorro aos exportadores afetados pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciado, nesta quarta-feira (13/8), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A entidade declarou apoio ao governo e disse que as medidas são "importantes" e demonstram "compromisso com a defesa do setor produtivo".

“A Fiesp manifesta seu apoio ao plano anunciado pelo governo federal para mitigar os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros”, afirmou a nota da instituição. 

Entre as medidas anunciadas pelo governo e que foram elogiadas pela Fiesp, está a linha de crédito com juros subsidiados de R$ 30 bilhões, via bancos públicos, mas com o compromisso de manutenção dos empregos. A indústria do Sudeste e do Sul do país é a mais afetada pela sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros que entrou em vigor no último dia 6. 

“Medidas para preservar empregos, diversificar mercados e assegurar condições justas de comércio internacional são importantes e demonstram compromisso com a defesa dos setores produtivos nacionais”, destacou o comunicado. “A Fiesp continuará contribuindo com propostas e ações que ampliem a resiliência do setor produtivo e promovam o crescimento sustentável da economia brasileira e continuará dialogando com o setor privado norte-americano”, acrescentou. 

A Fiesp informou ainda que “seguirá trabalhando para minimizar os efeitos dessas tarifas em ambos os países e fortalecer a relação comercial histórica”.

Balança comercial favorável para os EUA

Vale lembrar que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China e possuem uma balança comercial favorável. 

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), de janeiro a julho, cresceram 4,2% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando US$ 23,7 bilhões. 

Enquanto isso, as importações de produtos norte-americanos tiveram um salto de 12,6%, para US$ 26 bilhões, o que resultou em um saldo comercial negativo para o Brasil de US$ 2,3 bilhões.

Rosana Hessel

Repórter

Jornalista formada pela Católica (PUC-SP), com especializações em Economia por FGV-SP e IBMEC-SP e com MBA em Finanças pela FIA-USP. Como jornalista, trabalhou por 14 anos na Gazeta Mercantil, desde trainee, passando por várias editorias como repórter

Por Rosana Hessel
postado em 13/08/2025 15:24 / atualizado em 13/08/2025 15:25
