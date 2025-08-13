Líderes do Brics farão videoconferência sobre tarifaço, diz Lula

Petista enfatizou que não vai retaliar as medidas impostas pelos Estados Unidos, e que o objetivo principal agora é ampliar a relação comercial com outros parceiros - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quarta-feira (13/8) que chefes de Estado do Brics farão uma videoconferência para discutir o impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros membros do bloco.

O petista telefonou para líderes do bloco nos últimos dias, com o objetivo de articular uma reação conjunta dos Brics à sobretaxa. Brasil e Índia, dois membros fundadores do grupo, foram taxados em 50% — a mais alta alíquota criada por Trump.



“Junto aos Brics, nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir, dentro do Brics, o que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados”, declarou o presidente durante solenidade de anúncio da medida provisória (MP) Brasil Soberano, que atenua o impacto das tarifas.

Lula enfatizou que não vai retaliar as medidas impostas pelos Estados Unidos, e que o objetivo principal agora é ampliar a relação comercial com outros parceiros.

Ele citou que já teve conversas com os líderes da China, da Índia e da Rússia, e que vai ligar também para os chefes de Estado da África do Sul, da França, e da Alemanha. “Eu vou falar com todo mundo, para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo”, afirmou.

Aproximação com China



Lula sinalizou ainda que pretende aumentar o comércio com a China, apesar dos esforços dos EUA para que o país asiático quadruplique a compra de soja norte-americana – medida que seria prejudicial para as exportações brasileiras de soja.

“É importante lembrar que esse cara dos Brics (China) que assusta eles é simplesmente um país que o Brasil tem uma balança comercial de US$160 bilhões. O dobro do que nós temos com os Estados Unidos. E nós vender mais, comprar mais, aprender mais”, declarou o petista.

