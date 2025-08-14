Setor de serviços varia 0,3% em junho e atinge patamar recorde, aponta IBGE

Crescimento do transporte aéreo está diretamente ligado à queda nos preços das passagens nos últimos três meses - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,3% em junho, marcando o quinto mês consecutivo de crescimento. De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quinta-feira (14/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor renovou, neste mês, o ponto mais alto da série histórica.

Das cinco atividades pesquisadas, apenas uma apresentou crescimento. O resultado positivo do mês foi impulsionado exclusivamente pelos serviços de transportes, que avançaram 1,5%.



O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, destacou que, dentro do setor, houve um avanço mais expressivo tanto no transporte de cargas quanto no aéreo de passageiros. “O crescimento do transporte aéreo está diretamente ligado à queda nos preços das passagens nos últimos três meses, o que elevou a receita real das companhias”, explicou.

“Já o transporte de cargas reflete um dinamismo um pouco maior da economia, pois esse segmento está atrelado ao escoamento da safra, de insumos e de bens industriais”, acrescentou.

Entre os demais setores, todos com desempenho negativo, destacaram-se as retrações de 1,3% em outros serviços e de 1,4% nos serviços prestados às famílias. Já os segmentos de informação e comunicação, e de serviços profissionais, administrativos e complementares registraram quedas mais leves, de 0,2% e 0,1%, respectivamente.

No acumulado de janeiro a junho deste ano, o volume de serviços teve expansão de 2,5% em relação ao mesmo período de 2024.