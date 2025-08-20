CNI vai a Washington discutir tarifas e ampliar diálogo comercial com os EUA

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizará, nos dias 3 e 4 de setembro, uma missão empresarial a Washington para discutir as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. A programação inclui reuniões na Embaixada do Brasil em Washington e uma audiência pública no Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), no âmbito da investigação da Seção 301.

A iniciativa reunirá associações setoriais, federações estaduais e grandes empresas, com o objetivo de ampliar o diálogo com o governo e o setor produtivo norte-americano. A agenda da viagem foi apresentada pelo presidente da confederação, Ricardo Alban, ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Segundo Alban, a estratégia é buscar novas exceções à regra, ampliando o rol de produtos com tarifas reduzidas. “Nosso objetivo é sensibilizar o lado americano, levando propostas concretas de interesse mútuo, de forma a acelerar as negociações e incluir setores relevantes, mesmo aqueles com menor peso financeiro, mas grande representatividade industrial”, explicou.

A agenda prevê, ainda, encontros com escritórios de advocacia e de lobby, além de diálogos com lideranças da Câmara de Comércio dos Estados Unidos (US Chamber of Commerce) e com autoridades do governo americano.

Audiência

A audiência pública sobre a investigação conduzida com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA está marcada para o dia 3 de setembro. Na apuração, os Estados Unidos acusam o Brasil de práticas comerciais desleais em seis frentes, incluindo críticas ao Pix, tarifas de importação, violações de propriedade intelectual — com menção direta à Rua 25 de Março —, além de questões envolvendo etanol, corrupção e desmatamento.

O processo autoriza o Poder Executivo norte-americano a investigar práticas consideradas “desleais ou discriminatórias” e a aplicar sanções unilaterais caso sejam constatadas irregularidades. A defesa do Brasil será conduzida em Washington pelo embaixador Roberto Azevêdo, em coordenação com escritórios especializados em lobby e com o apoio da embaixada.

A CNI está entre as entidades que se posicionaram contra as alegações do governo dos EUA e solicitou participação na audiência para depor no processo. A confederação apresentou defesa formal contestando as acusações, afirmando que elas são infundadas e carecem de base legal ou factual para justificar sanções.

Novos mercados

Segundo Alban, além da defesa comercial, o setor industrial levará propostas alinhadas aos interesses dos EUA, como parcerias para produção de combustível sintético de aviação (SAF) e etanol, instalação de data centers no Brasil e exploração de minerais de terras raras. “Queremos mostrar que há espaço para uma negociação séria, técnica e comercial, que traga ganhos para ambos os lados”, afirmou.

A comitiva será composta por dirigentes de associações de diversos setores — brinquedos (Abrinq), máquinas e equipamentos (Abimaq), têxtil (Abit), alumínio (Abal), carnes (Abiec), madeira (Abimci), café (Cecafé), ferramentas (ABFA), cerâmica (Anfacer), rochas (CentroRochas), couros (CICB), entre outros —, além das federações estaduais da Indústria de Goiás (Fieg) e de Santa Catarina (Fiesc). Empresas como Tupy, Embraer, Stefanini, Novelis e Siemens Energy também já confirmaram presença.