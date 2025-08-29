Orçamento de 2026 prevê novo salário mínimo de R$ 1.631

O novo valor representa correção de 7,44%, ou R$ 113, sobre o piso atual de R$ 1.518 - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O salário mínimo que passará a valer a partir de janeiro de 2026 será de R$ 1.631, conforme o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), que precisa ser enviado, nesta sexta-feira (29/8), ao Congresso Nacional, de acordo com informações do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e do Ministério da Fazenda.

O novo valor representa correção de 7,44%, ou R$ 113, sobre o piso atual de R$ 1.518 para o trabalhador, considerando uma variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), referência para os reajustes salariais, de 4,78% neste ano, conforme as projeções do Ploa do próximo ano, mais uma previsão de crescimento real de 2,5%

No Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, enviado ao Congresso em abril, a estimativa do salário mínimo era de R$ 1.630, correção de 7,4% sobre o atual piso salarial, ou seja, com aumento real uma vez que projeção do INPC deste ano era de uma alta de 4,9%.

Conforme dados do PLDO de 2026, a sensibilidade da despesa primária com benefícios previdenciários mostra que cada real a mais no piso salarial eleva os gastos da União em R$ 429,3 milhões. Com isso, o aumento de R$ 113 no novo mínimo significa um aumento de R$ 48,5 bilhões nos gastos do governo federal.

O novo limite de despesas primárias foi fixado em R$ 2,428 trilhões, aumento líquido de R$ 168 bilhões, ou 7,4% em relação ao 3º bimestre de 2025. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, considerado foi o acumulado ëm 12 meses até junho, de 5,35%.

Meta fiscal

A meta de resultado primário de 2026 é de um saldo positivo de R$ 34,3 bilhões, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). No Ploa, essa meta será cumprida integralmente, após abatimento de R$ 57,8 bilhões em pagamentos de precatórios. No PLDO,o valor para esse abatimento era de R$ 55,1 bilhões e ainda havia um buraco de R$ 118 bilhões de receitas não confirmadas.

De acordo com os dados das duas pastas, os pisos para a Saúde e para a Saúde ficaram em R$ 245,5 bilhões e R$ 133,7 bilhões, respectivamente. Os investimentos estimados para o próximo ano são de R$ 83 bilhões, o equivalente a 0,6% do PIB.

O Ploa de 2026 será publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta sexta. Os dados do Ploa de 2026 serão apresentados pelos secretários-executivos dos ministérios do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, e da Fazenda, Dario Durigan.





