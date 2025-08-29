InícioEconomia
Operação Carbono Oculto

"O crime é organizado, mas o Estado precisa ser mais", diz auditor da Receita

Receita Federal defende integração com sistema de segurança pública após ação que desarticulou esquema bilionário de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro

Cláudio Ferrer:
Cláudio Ferrer: "As polícias têm a competência de investigação, mas isso pode ser muito mais potencializado com as informações presentes na administração tributária" - (crédito: Reprodução)

A Operação Carbono Oculto evidenciou como a integração entre órgãos de Estado pode fortalecer o combate ao crime organizado, é o que afirmou o auditor-fiscal Cláudio Ferrer de Souza, superintendente-adjunto da Receita Federal em São Paulo. Em entrevista ao Correio, ele destacou que o caso mostra que a participação da instituição é essencial para a segurança pública. 

“A gente fala que o crime é organizado, mas o Estado precisa ser mais organizado que o próprio crime”, afirmou. Segundo ele, a cooperação entre Receita, Polícia Federal, Ministério Público e secretarias estaduais permitiu atacar “a espinha dorsal do crime organizado” no setor de combustíveis, que movimentava bilhões com importações fraudulentas, adulteração e lavagem de dinheiro. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É um grande quebra-cabeça que a Receita Federal montou, desde a importação até chegar no efetivo produto do crime organizado”, disse. Ferrer destacou, ainda, que fundos de investimento e fintechs eram usados para ocultação patrimonial. 

A nova instrução normativa que obriga essas empresas a repassar dados ao Fisco, publicada pela Receita nesta sexta-feira (29/8), deve mudar o cenário, de acordo com o auditor. “O objetivo é justamente fazer o gerenciamento de risco e filtrar as instituições ligadas ao crime organizado”, explicou.

Ele defendeu que a Receita seja incorporada formalmente ao sistema de segurança pública. “As polícias têm a competência de investigação, mas isso pode ser muito mais potencializado com as informações presentes na administração tributária”, enfatizou.

Entenda 

A Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal, Ministério Público e secretarias estaduais, desarticulou um esquema bilionário de adulteração e comércio ilegal de combustíveis em São Paulo. 

O crime envolvia importações fraudulentas de metanol — autorizado apenas para uso industrial — que eram desviadas diretamente para postos ligados ao crime organizado.

Além da adulteração, o grupo utilizava fintechs e fundos de investimento para lavar dinheiro e ocultar patrimônio, em um esquema que misturava camadas de empresas de fachada e estruturas financeiras sofisticadas. A operação resultou no bloqueio de mais de R$ 4 bilhões em bens ligados à quadrilha.

Saiba Mais

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Raphaela Peixoto e Rafaela Gonçalves
postado em 29/08/2025 16:43 / atualizado em 29/08/2025 16:48
x