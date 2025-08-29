1% mais rico detém 27,4% da renda brasileira, diz estudo divulgado pela Fazenda

Haddad anunciou a taxação aos mais ricos ainda em novembro de 2024, em um pacote econômico que não foi bem recebido pelo mercado financeiro à época - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Mais de um quarto (27,4%) de toda a renda nacional pertence aos 1% mais ricos no Brasil, de acordo com um estudo publicado nesta sexta-feira (29/8). O levantamento também mostra que os brasileiros que recebem um milhão de dólares — cerca de R$ 5,5 milhões — de rendimento anual detêm 20,6% de todo esse montante. A pesquisa foi produzida por economistas do instituto EU Tax Observatory e divulgada nos canais oficiais do Ministério da Fazenda.

O ministro Fernando Haddad, em coletiva virtual nesta sexta-feira (29/8), ao lado do professor francês Gabriel Zucman – um dos autores do estudo –, voltou a comentar sobre o projeto de lei que isenta de Imposto de Renda (IR) de quem ganha até R$ 5 mil e eleva a tributação dos mais ricos. Ao defender uma tributação maior a quem recebe mais, o chefe da pasta ressaltou que o Brasil está entre as piores economias do ponto de vista de distribuição de renda, apesar de figurar entre as 10 maiores economias do mundo, em PIB nominal.

“O Congresso tem se debruçado sobre esse tema, tem recebido da parte da opinião pública, manifestações muito importantes, por meio de pesquisas que estão sendo feitas, por meio de manifestações públicas de cidadãos nas redes sociais, nos meios de comunicação, e eu tenho muita convicção de que, com exceção de um grupo mais extremado de deputados e senadores, o bom senso há de prevalecer para que o Brasil inicie uma trajetória”, disse o ministro.



Haddad anunciou a taxação aos mais ricos ainda em novembro de 2024, em um pacote econômico que não foi bem recebido pelo mercado financeiro à época. O assunto é pauta de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas enfrenta forte resistência no Congresso. “Nós estamos falando de um passo modesto, mas esse primeiro passo, mesmo que modesto, vai abrir um caminho para o Brasil buscar o seu desenvolvimento sustentável”, defendeu.

O estudo

A pesquisa Progressividade Tributária e Desigualdade no Brasil: Evidências a partir de Dados Administrativos Integrados também conta com dados obtidos diretamente pela Receita Federal do Brasil (RFB). Além dos dados já mencionados, o levantamento também revela que o grupo 0,1% mais rico concentra 12,4% de toda a renda nacional e o 0,01% mais rico detém 6,1% da parcela geral.

Além disso, a pesquisa também indica que a estrutura tributária do país é regressiva, ou seja, a população com melhores condições financeiras despende uma parcela menor da renda em tributos. Segundo os dados levantados, o 0,01% mais rico paga apenas 20,6% em impostos, enquanto que nos EUA, por exemplo, a contribuição média entre pessoas com mais de US$ 1 milhão anuais é de cerca de 36% do total.

