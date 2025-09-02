Desafios e oportunidades no futuro da soja em debate; acompanhe ao vivo

Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas fala no evento 'A soja e os desafios da transição da Agricultura Brasileira' - (crédito: ReproduÃ§Ã£o Youtube )

O Brasil, líder global na produção de soja, se depara com um momento crucial para repensar o modelo agrícola. Pressões ambientais, econômicas e climáticas crescentes exigem uma transição para práticas mais sustentáveis. Para debater esse cenário e buscar soluções, o Correio Braziliense, em parceria com o Instituto Escolhas, realiza o CB Talks A soja e os desafios da transição da agricultura brasileira. O encontro, na manhã desta terça-feira (2/9), no auditório do jornal, reúne especialistas, autoridades e representantes do setor para discutir como a soja pode se tornar uma aliada na transição para uma agricultura mais sustentável e regenerativa. Acompanhe ao vivo:

O evento contará com a participação de nomes de destaque em dois painéis de debate.

No primeiro painel, o foco será Por que a transição do modelo de produção da soja é crucial para o Brasil?. A discussão contará com a participação de Jaqueline Ferreira, diretora de pesquisa do Instituto Escolhas; Maurício Button, presidente da Aprosoja Brasil; Luis Barbieri, diretor-executivo do Instituto Folio; e André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

O segundo painel abordará a questão de Como acelerar a transição do modelo de produção de soja no Brasil?. Os palestrantes serão Juliana Luiz, gerente de pesquisa do Instituto Escolhas; Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável (GAAS); Reginaldo Minaré, diretor-executivo da Associação Brasileira da Bioinsumos (ABBINS); e Sebastião Pedro, chefe-geral da Embrapa Cerrados. O CB Talks será mediado por Denise Rothenburg e Carlos Alexandre.

Programação

Abertura

1º Painel | Por que a transição do modelo de produção da soja é crucial para o Brasil?

Jaqueline Ferreira, diretora de Pesquisa do Instituto Escolhas

Maurício Button, presidente da Aprosoja Brasil

Luis Barbieri, diretor-executivo do Instituto Folia

André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove)

2º Painel | Como acelerar a transição do modelo de produção de soja no Brasil?

Juliana Luiz, gerente de Pesquisa do Instituto Escolhas

Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável (GAAS)

Reginaldo Minaré, diretor-executivo da Associação Brasileira da Bioinsumos (ABBINS)

Sebastião Pedro, chefe-geral da Embrapa Cerrados