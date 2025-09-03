Haddad acredita que acordo com União Europeia sairá até o fim do ano

Haddad: "Eu estou muito confiante, sobretudo, com tudo que está acontecendo no mundo" - (crédito: Diogo Zacarias/ MF)

Com o anúncio formal do acordo entre Mercosul e União Europeia consolidado nesta quarta-feira (3/9), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se mostrou confiante com o andamento dos trâmites para o fim do processo. Mais cedo, a Comissão Europeia encaminhou para aprovação o texto do tratado para os 27 países-membros do bloco.

“Eu estou muito confiante, sobretudo, com tudo que está acontecendo no mundo. A União Europeia tem todas as razões do mundo para ter um acordo com o Mercosul e o Mercosul com a União Europeia, sobretudo em razão da opinião política”, disse Haddad, na chegada ao ministério.

O acordo entre os dois blocos foi aprovado no final de 2024, mas ainda precisa ser ratificado por todas as nações envolvidas no processo. O tema ainda encontra resistência de países relevantes, como a França, que já manifestou preocupação com o acordo em outras ocasiões. Apesar disso, o ministro da Fazenda acredita que as tensões devem ser superadas e que até o fim de 2025.

“Distensionar essa tensão em parte artificial que está sendo criada com o oriente, de uma maneira geral, seria uma boa notícia para o mundo que a América do Sul, em especial o Mercosul e a União Europeia se unissem em torno de um projeto de desenvolvimento comum. Eu vejo com muito bons olhos e acredito que a Europa vai caminhar nessa direção”, complementou o ministro.

