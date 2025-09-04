Lula lança Gás do Povo em BH para atender 15,5 milhões de famílias

Benefício é destinado a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família - (crédito: Mercado Hoje)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Belo Horizonte nesta quinta-feira (4/9) para lançar oficialmente o programa Gás do Povo, iniciativa que garante botijão de gás gratuito a 15,5 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil. O anúncio será feito no Campo do Najá, no Aglomerado da Serra, uma das maiores comunidades da capital mineira.

O Gás do Povo substitui e amplia o atual Auxílio Gás, triplicando o número de beneficiários. Diferentemente do modelo anterior, em que as famílias recebiam o valor em dinheiro, agora os contemplados poderão retirar diretamente o botijão em revendedoras credenciadas pelo governo. A medida, segundo o Palácio do Planalto, aumenta a eficiência e a transparência da política pública.



Leia também: Lula quer ampliar Auxílio Gás para melhorar a imagem do governo

O programa prevê a distribuição de cerca de 65 milhões de botijões por ano, com recursos garantidos no orçamento: R$ 3,57 bilhões em 2025 e R$ 5,1 bilhões em 2026.

Critérios e funcionamento

O benefício é destinado a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759), com prioridade para beneficiários do Bolsa Família. A quantidade de botijões varia conforme o tamanho da família: até 3 unidades para famílias de dois integrantes; até 4 unidades para famílias de três integrantes; e até 6 unidades para famílias de quatro ou mais pessoas.



A retirada poderá ser feita por meio de aplicativo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, cartão do programa, vale impresso retirado em agências da Caixa e lotéricas, ou pelo cartão do Bolsa Família.



Alcance regional

O Nordeste concentra o maior número de contemplados, com mais de 7,1 milhões de famílias atendidas. Em seguida aparecem o Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil). Oito estados terão mais de 1 milhão de famílias beneficiadas, entre eles Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará.

Além do impacto social, o governo destaca que o Gás do Povo coloca o Brasil em posição de liderança na agenda global de transição energética justa e inclusiva, alinhada ao G20, ao BRICS e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Impacto social e de saúde

Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a iniciativa vai além do alívio no orçamento das famílias. “O Gás do Povo combate a pobreza energética, garante alívio no orçamento das famílias que mais precisam e ainda protege a saúde, principalmente de mulheres e crianças, que utilizam a lenha, álcool e outros materiais inflamáveis e tóxicos. Portanto, é um dos programas sociais mais importantes e completos do nosso governo, cuidando diretamente das pessoas.”

Estudos apontam que cerca de 12 milhões de lares brasileiros ainda usam lenha combinada ao gás para cozinhar. A substituição deve reduzir problemas respiratórios associados à poluição da queima de biomassa, trazendo impacto direto na saúde pública e no Sistema Único de Saúde (SUS).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular