Advogado do general Paulo Sérgio implica Bolsonaro em julgamento

Na contramão do que sustentou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o advogado Andrew Farias, representante do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e também réu no STF, implicou o ex-chefe do Executivo na trama golpista.

Segundo disse Farias, Nogueira atuou para "demover" Bolsonaro de uma ofensiva antidemocrática. Ele citou depoimentos das testemunhas, como do brigadeiro Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. "O depoimento da principal testemunha de acusação é contundente, acachapante, em falar que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de incursar, de caminhar por qualquer medida de exceção", destacou.

Ele tentou desvincular Nogueira do grupo de militares pró-golpe e citou ataques sofridos pelo ex-ministro da Defesa, quando foi chamado de "melancia" por apoiadores do projeto antidemocrático. "Tem prova forte que o general Paulo Sérgio atuou contra, para impedir", reiterou.

A ministra Cármen Lúcia questionou o advogado: "Mas demovê-lo do quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada (sobre golpe)", ressaltou a magistrada. "Demover de adotar qualquer medida de exceção. Atuou ativamente", respondeu Farias.

De acordo com o advogado, o nome de Nogueira não aparece em documentos apreendidos que descrevem a divisão de tarefas antidemocráticas. Também lembrou que, segundo a denúncia, setores do núcleo golpista articulavam sua saída do Ministério da Defesa, o que demonstraria o deslocamento com o grupo. "Cadê o general Paulo Sérgio? Ele não está lá. É a prova dos nove. Está provado que ele é manifestamente inocente", afirmou.