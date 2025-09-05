Mesmo com tarifaço, Brasil segue gigante nas exportações, diz presidente da Apex

Jorge Viana disse que o Brasil "segue um gigante nas exportações", mesmo após o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

A balança comercial brasileira fechou o mês de agosto com superávit de US$ 6,133 bilhões, segundo balanço divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, comentou os números e disse que o Brasil "segue um gigante nas exportações", mesmo após o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump.

"Os números são bastante animadores. Mesmo num período de tarifaço, de desafio do segundo mais importante parceiro comercial do Brasil, os números mostram um crescimento das exportações brasileiras para o mundo inteiro. Teve uma queda de 18% para os Estados Unidos, mas crescimento de 31% com a China, o Mercosul cresceu quase 28%", citou Jorge Viana, em vídeo publicado na noite de quinta-feira (4/9).

As exportações, no mês de agosto, apresentaram crescimento expressivo de 11% para o Reino Unido, de 43,82% para o México; de 40,37% para a Argentina; de 31% para a China e de 58% para a Índia.

As maiores quedas registradas foram de 43,8% para a Bélgica; de 31,3% para a Espanha; de 30,44% para a Coreia do Sul e de 17,1% para Singapura. Em relação aos Estados Unidos, o mês registrou uma queda de 18,5% no volume de exportações.

Os números também apontam que as exportações brasileiras somaram US$ 227,6 bilhões de janeiro a agosto deste ano, crescendo 0,5% em relação ao mesmo período de 2024 e batendo o recorde da série histórica para os primeiros oito meses do ano. Já as importações alcançaram US$ 184,8 bilhões, fazendo com que a corrente de comércio também batesse recorde do período, com 412,4 bilhões.

