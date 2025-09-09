Cerca de 1 milhão de brasileiros têm mais de R$ 1 mil esquecidos em bancos

De acordo com a instituição, 48,05 milhões de pessoas ainda têm dinheiro esquecido em bancos e outras instituições - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Banco Central do Brasil (BC) atualizou, nesta terça-feira (9/9) os dados do Sistema de Valores a Receber (SVR). De acordo com a instituição, 48,05 milhões de pessoas ainda têm dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras. Os valores ainda não resgatados somam R$ 10,69 bilhões, enquanto os recursos já devolvidos por meio do programa chegaram a R$ 11,33 bilhões no mesmo mês.

Do valor total ainda não resgatado, R$ 8,08 bilhões são de pessoas físicas, enquanto que R$ 2,61 bilhões correspondem a recursos de 4,6 milhões de empresas. Só no mês de julho, foram devolvidos R$ 310,36 milhões, de acordo com o Banco Central.

Os dados do sistema também mostram que 1,08 milhão de brasileiros têm valores a receber que ultrapassam a casa de R$ 1 mil. No entanto, a grande maioria (39,05 milhões) pode resgatar valores que não ultrapassam os R$ 10.

Por tipo de instituição, os bancos lideram o montante de dinheiro esquecido, com R$ 5,81 bilhões, ao todo, enquanto que as administrações de consórcio vêm na sequência, com R$ 3,45 bilhões. Em seguida, aparecem cooperativas (R$ 838 milhões), instituições de pagamento (R$ 356 milhões), financeiras (R$ 189 milhões), corretoras e distribuidoras (R$ 10 milhões) e outros (R$ 31 milhões).

Para consultar os valores esquecidos, é necessário acessar o site do sistema do Banco Central, por meio deste link, onde é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas. O dinheiro pode ser devolvido por meio do sistema do BC, fornecendo a chave Pix.

