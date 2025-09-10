Ações fitness no Mapa encerram a 3ª Semana Brasileira do Amendoim

Amendoim é ingrediente versátil em receitas doces e salgadas - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicad) promove uma série de atividades para celebrar a 3ª Semana Brasileira do Amendoim. Nesta quarta quarta-feira (10/9), a partir das 10h, ocorre um evento no 3º andar do Anexo do Ministério da Agricultura e Pecuária, em Brasília. Estão convidados órgãos de governo, secretarias do Ministério da Agricultura, Anvisa, parlamentares e representantes da cadeia produtiva.

Já no sábado (13/10), ocorre uma ação fitness na Academia Spyncicle Brasília, unidades da Asa Norte e Asa Sul. Haverá distribuição de kits com produtos das empresas associadas da Abicab, encerrando as atividades da 3ª Semana Brasileira do Amendoim.

Há, no Congresso Nacional, um projeto em discussão avançada, que torna o dia 13 de setembro o Dia Nacional do Amendoim. "O amendoim está no dia a dia do brasileiro, presente em comemorações, encontros de amigos, além de ser um ingrediente versátil em receitas doces e salgadas. Com um excelente custo-benefício em relação a outras castanhas, ele é um produto de destaque”, afirmou Jaime Recena, presidente da Abicab.

Sobre o amendoim no Brasil:

O Brasil é o 13º maior produtor mundial de amendoim in natura do mundo (fonte: USDA).

Pesquisa recente indica que 90,6% dos entrevistados consomem amendoim.

68% compram amendoim pelo menos uma vez/mês.

45% preferem amendoim em comparação às demais nozes/castanhas.

1,6 kg per capita/ano é a média de consumo nacional contra 6,1 kg/per capita no mundo.

1,18 milhão de toneladas foi a produção de 2024. A maior da série histórica.

