Conselho de política mineral terá primeira reunião, anuncia Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quarta-feira (10/9) que o governo realizará, “nos próximos dias”, a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM). Criado em 2022 e reformulado em 2023, o colegiado tem como objetivo assessorar a Presidência da República na formulação de políticas e diretrizes para o setor mineral.

“Vamos instalar, agora nos próximos dias, o Conselho Nacional de Política Mineral. Será a primeira reunião do colegiado, e estamos preparando uma pauta para orientar os trabalhos”, afirmou Silveira.

O ministro participou nesta quarta do evento de ligação da linha de transmissão que conecta Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia elétrica, conhecida como “Linhão do Tucuruí”.

Minerais estratégicos

Ainda sem data definida, o encontro que discutirá a política mineral brasileira acontecerá em meio ao debate sobre formas sustentáveis de exploração dos chamados "minerais críticos"— insumos estratégicos para a produção de tecnologias como carros elétricos e painéis solares.

"A questão dos minerais críticos é um tema extremamente estratégico pro Brasil. Nós temos uma das maiores riquezas em minerais para transição (energética)", afirmou.

Silveira também comentou que a implantação do CNPM contribuirá ao avanços "de uma série de decretos" a serem levados à discussão no Congresso.

"Queremos consenso com o Congresso para uma política legal que tenha uma visão estratégica de governo. E é isso que nós vamos fazer e é por isso que nós pedimos ao deputado Hugo Mota (presidente da Câmara) e ao Congresso que a gente discuta um projeto comum para que a gente avance o mais rápido possível numa política de estado para os minerais críticos e estratégicos no Brasil", finalizou o ministro.