Com alfinetadas a Trump, Lula inaugura conexão de Roraima ao SIN

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou nesta quarta-feira (10/9) a linha de transmissão que conecta Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia elétrica, conhecida como “Linhão do Tucuruí”. Roraima era o único estado sem ligação à rede nacional.

Durante a cerimônia, Lula ressaltou que o Brasil está entre os poucos países com um sistema elétrico interligado e afirmou esperar que a conexão de Roraima contribua para a redução do preço da energia, ao diminuir a dependência de usinas térmicas. O presidente também alfinetou os Estados Unidos, observando que o país não possui um sistema interligado.

“Acho que poucos países têm um sistema interligado como nós temos, e o dia que os presidentes da América do Sul tiverem consciência de um sistema como esse a gente pode interligar todo o potencial hídrico da América do Sul fazendo com que nenhum país mais sofra com falta de energia”, declarou.

A cerimônia ocorreu na sede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em Brasília, na sala que monitora toda a rede elétrica interligada.

Ao ser informado de que nem os Estados Unidos possuem uma rede totalmente interligada, Lula aproveitou para alfinetar o presidente Donald Trump, em meio às tensões entre os dois países.

“Ao invés de o Trump ficar brigando com a gente, ele poderia vir conhecer o nosso sistema interligado”, afirmou. Nos EUA, o sistema elétrico é dividido em três grandes redes, para a Costa Leste, Costa Oeste e para o Texas.

“Presidente Trump, por favor olhe: são 175 mil km de rede de transmissão interligada. Aqui tudo é igual, e a gente ainda vai interligar com outros países da América do Sul, porque a gente pode ser o centro da famosa transição energética limpa que o mundo precisa”, disse ainda.

Perto do final da cerimônia, Lula deu outra estocada. “Dá para emprestar para os Estados Unidos, vamos fazer um linhão. Dá para fazer um linhão até Nova York?”, brincou o presidente

Roraima conectado

A Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista, ou “Linhão do Tucuruí”, recebeu investimento de R$ 2,6 bilhões, e tem extensão de 725 quilômetros, com capacidade de transmitir até 1 GW, quatro vezes mais do que o consumido atualmente por Roraima.

Sem a conexão com o resto do país, o estado é mais vulnerável a apagões, como o que ocorreu em julho deste ano, deixando bairros de Boa Vista e cidades o interior sem luz por duas horas após uma falha na linha que conecta Roraima à Venezuela, país do qual o estado também depende da energia.

Em sua fala, Lula disse que a conexão vai beneficiar empresários e atrair investimento ao estado. “Roraima tem uma possibilidade extraordinária de comércio exterior com o Suriname, Guiana, Trinidad e Tobago, e com o Caribe”, declarou.

Preço da eletricidade

O presidente questionou ainda o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e os diretores do ONS presentes se a iniciativa vai reduzir o preço da eletricidade. Silveira citou que o ministério estima uma redução de R$ 45 milhões por mês em energia pela redução do uso do diesel em termelétricas, mas não quanto isso reduzirá para o consumidor.

Também participaram da cerimônia o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, parlamentares de Roraima, o diretor-geral do ONS, Márcio Rea, e o diretor de operações, Christiano da Silva.