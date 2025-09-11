Mercosul assina acordo comercial com Efta na próxima semana

Além de comandar o Brasil, Lula é presidente temporário do Mercosul até dezembro deste ano - (crédito: Divulgação/Mercosul)

O acordo de livre-comércio entre o Mercosul e o Efta — bloco de países nórdicos — será assinado na próxima terça-feira (16/9), no Rio de Janeiro. Há oito anos em negociação, o tratado foi fechado em julho deste ano, durante a Cúpula do Mercado Comum do Sul, ocorrida em Buenos Aires, na Argentina.

Fazem parte do Efta os países nórdicos como Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. São membros plenos do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. A oficialização do acordo, que será realizada no no Palácio do Itamaraty, no Rio, é vista como prioridade pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além de liderar o país, o presidente brasileiro exerce a presidência temporária do Mercosul, cargo que ocupará até dezembro, impulsionando a projeção econômica do bloco. O acordo entre Mercosul e Efta criará zona de livre comércio que abrange um mercado de aproximadamente 290 milhões de pessoas e mais de US$ 4,3 trilhões em Produto Interno Bruto (PIB).

Na perspectiva de Lula, a assinatura do acordo entre o Mercosul e os países nórdicos representa o primeiro passo para avançar nas negociações de livre-comércio com a União Europeia.

Na semana passada, o presidente brasileiro, que exerce a presidência temporária do Mercosul, conversou por cerca de 30 minutos com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Durante a ligação, Lula comemorou o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia, encaminhado nesta semana para aprovação pelo Conselho Europeu.

“O presidente Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu, como mais um passo importante para sua assinatura. Manifestou, nesse sentido, a expectativa de que o Acordo possa ser assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul no Brasil”, informou o Planalto, em nota.