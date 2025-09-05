Lula liga para Ursula von der Leyen e celebra avanço no acordo Mercosul-UE

"Ambos concordaram que, diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional, a parceria entre os dois blocos regionais é ainda mais estratégica", disse o Planalto sobre o telefonema. - (crédito: PR / RicardoStuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou nesta sexta-feira (5/9) para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na conversa, o presidente celebrou o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia, que foi enviado nesta semana para aprovação pelo Conselho Europeu.

Lula e von der Leyen falaram por cerca de 20 minutos. Ambos concordaram que o acordo ganhou maior importância em meio ao atual cenário comercial, que enfrenta turbulência causada pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Discutiram ainda ações de preservação ambiental e a realização da COP 30 em Belém.

Leia também: UE inicia processo de ratificação de acordo com Mercosul

“O presidente Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu, como mais um passo importante para sua assinatura. Manifestou, nesse sentido, a expectativa de que o Acordo possa ser assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul no Brasil”, contou o Planalto, em nota.

O processo de ratificação do acordo começou na quarta-feira (3/9). A assinatura depende da aprovação pelos 27 países-membros da UE e pelo Parlamento Europeu. Ainda há resistência especialmente pelo setor agrícola, e o bloco europeu prometeu discutir garantias para o setor que teme competição com o agro brasileiro.

Leia também: Haddad acredita que acordo com União Europeia sairá até o fim do ano

No telefonema, Lula disse esperar que tais garantias estejam em conforme “com o espírito e com os termos” do acordo. Ou seja, que não crie entraves para os produtos brasileiros.

“Ambos concordaram que, diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional, a parceria entre os dois blocos regionais é ainda mais estratégica. O futuro acordo criará um mercado de mais de 700 milhões de pessoas e corresponderá a 26% do PIB global”, disse ainda o Executivo brasileiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

COP 30

Outro tema da conversa foi a proteção do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas. Lula e von der Leyen reforçaram ter compromisso em adotar metas “ambiciosas” para reduzir a emissão de carbono nas economias brasileira e europeia. Lula voltou a afirmar que a cúpula climática será a “COP da Verdade”.

O Planalto relatou ainda que, na ligação, a presidente da Comissão Europeia “reiterou seu apoio e o da União Europeia à realização da COP 30 em Belém”. A declaração ocorreu em meio a pressão de diversos países — incluindo alguns europeus — para que evento ser realizado em outra cidade, devido aos altos custos para acomodação.