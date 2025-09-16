Mercado Livre retoma liderança do e-commerce brasileiro após queda da Temu

Mercado Livre ainda fica atrás da Temu em acessos via navegador, com 45,7 milhões de visitas a menos em agosto - (crédito: PEDRO PARDO)

Após perder a liderança no e-commerce brasileiro em julho, o Mercado Livre retomou a primeira posição em agosto, alcançando 384,8 milhões de acessos. O retorno ao topo foi possível graças à forte retração da Temu.



A varejista chinesa registrou queda de 17%, perdendo 62,2 milhões de visitas no período, enquanto a argentina caiu apenas 2% e conseguiu retomar a liderança nacional, segundo o relatório da SEO Conversion.

A pesquisa também mostra que as buscas orgânicas representaram 29,3% do tráfego dos e-commerces em agosto, alcançando um recorde histórico para o mês e se consolidando como a principal ferramenta dos consumidores. Essas buscas ocorrem quando o cliente acessa o site ou aplicativo da empresa sem a necessidade de publicidade paga.

Apesar de reassumir a liderança, o Mercado Livre ainda fica atrás da Temu em acessos via navegador, com 45,7 milhões de visitas a menos em agosto. Na sequência do ranking, a Shopee ocupa a terceira posição com 281,3 milhões de acessos, seguida por Amazon Brasil (178,1 milhões), Shein (113,8 milhões) e OLX (102,6 milhões), completando o top 6.

Confira a lista dos 10 e-commerces com mais acessos em agosto

Mercado Livre: 384 milhões Temu: 339 milhões Shopee: 281 milhões Amazon Brasil: 178 milhões Shein: 113 milhões OLX: 102 milhões Samsung: 91 milhões iFood: 71 milhões Magazine Luiza: 62 milhões AliExpress: 61 milhões