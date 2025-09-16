Mercado Livre retoma liderança do e-commerce brasileiro após queda da Temu

Após perder a liderança no e-commerce brasileiro em julho, o Mercado Livre retomou a primeira posição em agosto, alcançando 384,8 milhões de acessos. O retorno ao topo foi possível graças à forte retração da Temu.
A varejista chinesa registrou queda de 17%, perdendo 62,2 milhões de visitas no período, enquanto a argentina caiu apenas 2% e conseguiu retomar a liderança nacional, segundo o relatório da SEO Conversion.
A pesquisa também mostra que as buscas orgânicas representaram 29,3% do tráfego dos e-commerces em agosto, alcançando um recorde histórico para o mês e se consolidando como a principal ferramenta dos consumidores. Essas buscas ocorrem quando o cliente acessa o site ou aplicativo da empresa sem a necessidade de publicidade paga.
Apesar de reassumir a liderança, o Mercado Livre ainda fica atrás da Temu em acessos via navegador, com 45,7 milhões de visitas a menos em agosto. Na sequência do ranking, a Shopee ocupa a terceira posição com 281,3 milhões de acessos, seguida por Amazon Brasil (178,1 milhões), Shein (113,8 milhões) e OLX (102,6 milhões), completando o top 6.
Confira a lista dos 10 e-commerces com mais acessos em agosto
- Mercado Livre: 384 milhões
- Temu: 339 milhões
- Shopee: 281 milhões
- Amazon Brasil: 178 milhões
- Shein: 113 milhões
- OLX: 102 milhões
- Samsung: 91 milhões
- iFood: 71 milhões
- Magazine Luiza: 62 milhões
- AliExpress: 61 milhões
Saiba Mais
- Economia Haddad reafirma meta fiscal para 2025 e prevê PIB acima de 2,5%
- Economia Caixa apresenta resultados do 2º trimestre em evento na quinta-feira
- Economia Desemprego no Brasil cai a 5,6% e atinge menor nível em 13 anos
- Economia Começa a primeira etapa da reunião do Copom, de análise de conjuntura