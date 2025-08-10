InícioCidades DF
Entregadores de plataformas digitais são fundamentais na logística de última milha

No DF existem cerca de 41 mil pessoas que atuam entregando de encomendas adquiridas via e-commerce. Na reportagem Formigas do Transporte, o Correio mostra a rotina desses trabalhadores da crescente "gig economy"

Gustavo Silva faz 100 entregas por dia, com jornada de cinco horas - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
O e-commerce brasileiro deve fechar 2025 com um faturamento de cerca de R$ 234 bilhões e 3 milhões de novos compradores, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm). O crescimento do setor impulsiona a "gig economy" — economia de atividades autônomas sob demanda — e com ela um verdadeiro batalhão de trabalhadores cruciais para logística de última milha, trajeto entre o centro de distribuição até as mãos do consumidor: os entregadores de plataformas digitais.  

O destaque é tão grande que o suplemento Trabalho por meio de plataformas digitais, da mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), investigou, pela primeira vez, os números de pessoas que trabalham por meio de plataforma digital de serviço ou comércio como principal atividade. 

Segundo o levantamento, no Distrito Federal, havia cerca de 41 mil pessoas trabalhando neste espectro. No Brasil, são 1,49 milhão de entregadores de plataformas digitais. Para entender esse universo crescente da economia, durante uma semana, o Correio percorreu as ruas de Brasília e entrevistou homens e mulheres que atuam na ponta final da cadeia de distribuição de produtos, especialistas e pesquisadores. O resultado você conhece na reportagem especial Formiguinhas da Logística.

 

Gustavo Costa e Silva, 26 anos, morador de Ceilândia, desconhece o termo gig economy, mas dá aula quando o assunto é entrega de mercadorias. Começou como motoboy há seis anos. Em 2021, vendeu a moto, comprou uma Fiorino e viu a carreira deslanchar atuando como entregador. "Faço, em média, umas 100 entregas por dia, em uma jornada de cinco horas. Estou conseguindo realizar meus sonhos. Comprei um carro, viajei para Porto Seguro e Aracaju, lugares que eu sempre quis conhecer", celebra.   

Hoje, Gustavo é influenciador digital com mais de 70 mil seguidores em uma rede social. Produziu o Manual do Entregador, uma cartilha que ajuda os trabalhadores com planejamento de rotas, cadastramento, riscos, entre outras dicas úteis. 

Uma das milhares de pessoas influenciadas por ele é a moradora de Águas Lindas Érica de Brito Silva, 30. Desempregada, ela buscava uma atividade com rotina mais flexível quando viu o perfil de Gustavo nas redes sociais e resolveu encarar o desafio. 

Os entregadores autônomos da última milha são o elo mais visível de uma cadeia logística que movimenta bilhões de reais no Brasil e sustenta boa parte da economia digital. Estima-se que entre 1,3 e 1,5 milhão de trabalhadores atuem em plataformas de entrega no país, com uma parcela expressiva dedicada ao e-commerce. Eles são a face que o consumidor vê, mas representam apenas o desfecho de um circuito extenso e rigidamente controlado que começa nos centros de distribuição, passa por armazéns, hubs regionais e longas rotas de transporte, até chegar à porta do cliente. É nessa etapa que a promessa de rapidez e conveniência feita pelas plataformas se concretiza.

O que se vende como "eficiência logística" é, na prática, sustentado por um contingente de trabalhadores invisíveis que inclui operadores, triadores, motoristas de longa distância, técnicos e equipes de apoio. Todos submetidos a metas rígidas, jornadas extenuantes e sistemas de vigilância digital que transformam cada movimento em dado para aumentar a produtividade. Nos centros de distribuição, a pressão por velocidade é medida ao segundo; nas estradas, motoristas enfrentam mais de 14 horas de trabalho por dia; nas entregas urbanas, custos com combustível, manutenção e seguro corroem entre metade e dois terços da renda bruta.

Essa engrenagem garante a circulação de mercadorias que mantém desde pequenos comércios locais até gigantes internacionais, mas seu funcionamento depende de um modelo de negócio que transfere riscos e custos para a base da pirâmide, enquanto concentra o controle e o lucro no topo. Plataformas e grandes marketplaces mantêm o comando sobre fluxos e prazos, mas se eximem de responsabilidades trabalhistas ao terceirizar a última milha para intermediários que, por sua vez, contratam os entregadores como "autônomos".

O setor que mais cresce na economia urbana brasileira e que já representa de 8 a 10% do PIB formal, se apoia numa força de trabalho sem garantias, exposta à volatilidade da demanda, à ausência de proteção social e ao gerenciamento algorítmico opaco. Isso não é apenas um problema trabalhista, é uma distorção estrutural que concentra poder econômico, fragiliza a capacidade de negociação dos trabalhadores e pressiona todo o mercado a competir pelo rebaixamento das condições de trabalho. É preciso uma intervenção regulatória e políticas públicas mais robustas para o setor.

*Professor e pesquisador do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB)

  • Jornadas duplas e desgastantes fazem parte da rotina
    Jornadas duplas e desgastantes fazem parte da rotina Foto: Ed Alves CB/DA Press
  • Erica Brito consegue equilibrar a rotina de trabalho de entregadora e passar mais tempo com os filhos
    Erica Brito consegue equilibrar a rotina de trabalho de entregadora e passar mais tempo com os filhos Foto: Ed Alves CB/DA Press
  • Gustavo Costa e Silva é entregador e lançou um curso para quem quer seguir a mesma profissão
    Gustavo Costa e Silva é entregador e lançou um curso para quem quer seguir a mesma profissão Foto: Arquivo pessoal
  • Carlos Silva entrou no ramo porque viu as contas aumentarem, mas quer estudar para mudar de vida
    Carlos Silva entrou no ramo porque viu as contas aumentarem, mas quer estudar para mudar de vida Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press
  • Fernanda Moura consegue fazer entregas perto de casa
    Fernanda Moura consegue fazer entregas perto de casa Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press
  • Marileila Pereira divide tempo como cabelereira e entregadora
    Marileila Pereira divide tempo como cabelereira e entregadora Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press
Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Adriana Bernardes, Mila Ferreira e Luiz Fellipe Alves
postado em 10/08/2025 05:00 / atualizado em 10/08/2025 00:00
