Inflação medida pelo IGP-10 sobe 0,21% em setembro, aponta FGV

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) avançou 0,21% em setembro, de acordo com dados publicados nesta quarta-feira (17/9), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre). A inflação acelerou no mês, após registrar alta de 0,16% em agosto. Mesmo com esse resultado, o índice ainda acumula queda de 1,06% e alta de 2,88% nos últimos 12 meses.

O economista do FGV/Ibre e responsável pela pesquisa, André Braz, explica que a elevação dos preços das commodities agrícolas foi uma das principais causas para a aceleração do IGP-10 em setembro. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que faz parte do índice geral, avançou 0,27% no mês, com o grupo de Bens Finais acelerando em relação ao período anterior, passando de -0,83% em agosto para -0,10% em setembro.

Além do IPA, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que também integra o IGP-10, registrou alta de 0,42% no mês. Apesar do avanço, o indicador desacelerou em relação a agosto, quando a alta foi de 0,82%. Os três grupos que compõem o INCC (Materiais e Equipamentos; Serviços; e Mão de Obra) tiveram avanço nesse período.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi o único que variou negativamente em setembro, principalmente com a retração de grupos como alimentação, educação e outros serviços, como explica o economista.

O IPC, por sua vez, desacelerou, com influência de alimentos, serviços — como ingressos de cinema e passagens aéreas — e de preços administrados, como a gasolina. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) desacelerou, refletindo a alta menos intensa de materiais, equipamentos e serviços”, comenta André Braz.