Somos Multi reúne franqueados em SP para discutir expansão e inovação do setor

Mirante do Allianz Parque foi palco da 2ª edição do Congresso Somos Multi, maior encontro de franqueados e multifranqueados do país - (crédito: @caumo.audiovisual)

São Paulo — O Mirante do Allianz Parque, recebeu nesta terça-feira (16/9) a 2ª edição do Congresso Somos Multi, maior encontro de franqueados e multifranqueados do país. Com uma programação intensa de 12 horas, o evento reuniu mais de 850 participantes, contou com a presença de mais de 50 palestrantes nacionais e internacionais e cerca de 60 marcas expositoras, em um dia dedicado a conteúdo, networking e geração de negócios.

Concebido para apoiar empreendedores que já atuam no franchising e buscam expandir suas operações, o congresso apresentou debates sobre expansão, gestão, inovação, liderança e vendas, pilares que refletem os principais desafios do setor no cenário atual, como eficiência operacional, transformação digital e novas estratégias de relacionamento com o consumidor.

Ao abrir o encontro, o fundador da iniciativa, Denis Santini, destacou a proposta do projeto: “Nosso objetivo é claro: ajudar o franqueado e o multifranqueado a melhorar sua performance, crescer e criar negócios mais sólidos e sustentáveis.”

Ao longo do dia, ganharam destaque temas como o perfil do multifranqueado, a importância da relação entre franqueador e franqueado, estratégias para expandir negócios de duas para mais de dez unidades e o uso da inteligência artificial na gestão e na experiência do cliente.

A Segunda Pesquisa Nacional Perfil do Franqueado & Multifranqueado, realizada pela CommUnit, mostrou que entre as novidades deste ano está o recorte étnico, que mostrou que 79% dos franqueados são brancos, 17% pretos e pardos e 6% amarelos.

O estudo também evidenciou a crescente participação feminina: as mulheres já representam 52% do total de franqueados, sendo maioria entre os proprietários de uma única unidade (60%) e também nos grupos com múltiplas operações da mesma marca (55%).

Além de traçar esse retrato detalhado do perfil dos franqueados brasileiros, a pesquisa apontou benefícios oferecidos às equipes e destacou os principais desafios e oportunidades para 2025, com ênfase na adaptação tecnológica, na profissionalização da gestão e na busca por expansão sustentável.

Com discussões estratégicas, dados inéditos e troca de experiências, o Congresso Somos Multi reforçou sua posição como um espaço essencial de reflexão e conexão para um setor que ganha cada vez mais relevância dentro do varejo nacional.

