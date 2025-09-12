Nintendo Direct celebra 40 anos de Super Mario com novos anúncios

Super Mario completa 40 anos no Nintendo Direct com jogos para Switch e Switch 2, além do anúncio oficial de um novo longa animado. - (crédito: Nintendo/Illumination)

A Nintendo Direct dessa quinta-feira (12/9) foi marcada pela celebração dos 40 anos de "Super Mario Bros.". A apresentação trouxe anúncios de novos jogos para o Nintendo Switch e o Switch 2, além de confirmar a produção de um novo filme animado. Entre os destaques estão os relançamentos de "Super Mario Galaxy" e "Super Mario Galaxy 2", que chegam em 2 de outubro.

Novo filme no universo Mario

O criador Shigeru Miyamoto revelou que a franquia de games ganhará um novo longa de animação. O título será "The Super Mario Galaxy Movie", com estreia mundial prevista para 3 de abril de 2026. A iniciativa faz parte das atividades que celebram quatro décadas do personagem, incluindo eventos no Museu da Nintendo, em Kyoto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Jogos inéditos para Switch e Switch 2

Os jogadores também podem esperar novidades exclusivas para o Switch 2, que promete melhorias de tecnologia gráfica e desempenho.. Entre elas, estão "Mario Tennis Fever" (lançamento em 12 de fevereiro de 2026), Yoshi and the Mysterious Book e a versão expandida "Super Mario Bros. Wonder" – Nintendo Switch 2 Edition. Além de Mario, a Nintendo apresentou títulos aguardados como "Fire Emblem: Fortune’s Weave", previsto para 2026, e novas imagens de "Pokémon Pokopia".

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Grandes lançamentos de parceiros globais

O evento incluiu anúncios de estúdios parceiros. Um dos mais esperados é "Resident Evil Requiem", com estreia em 27 de fevereiro de 2026. Outros títulos de peso confirmados foram "Hades II", "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection", "Fatal Frame II Remake", "Dragon Quest VII Reimagined" e a coletânea "Mortal Kombat: Legacy Kollection", prevista para outubro deste ano.

Outras novidades



Além dos lançamentos principais, a Nintendo confirmou novos conteúdos extras. "Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush" ganhou DLC ainda nesta sexta-feira. Já "Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension" terá expansão com novas megaevoluções em breve. A empresa também revelou que o aplicativo mobile Nintendo Today! recebeu um tema especial de Kirby.