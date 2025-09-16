Após incêndio com cinco mortos, dirigentes de filial de clínica são presos

Uma operação desencadeada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prendeu, nesta terça-feira (16/9), três responsáveis por uma franquia da Clínica Liberte-se — ligada à mesma que, em agosto, pegou fogo e matou cinco pessoas no Paranoá.

Desta vez, a operação foi realizada na unidade terapêutica do Lago Oeste. A ação foi motivada após os investigadores serem acionados pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa (CLDF) e pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ambas receberam relatos de internos sobre graves irregularidades no local: cárcere privado, agressões físicas, restrição de contato com familiares e administração irregular de medicamentos por dirigentes e coordenadores da instituição.

Os policiais foram ao local e conduziram 27 internos à delegacia, que confirmaram os relatos. Durante a operação, três responsáveis pela unidade — dois deles com 46 e 49 anos de idade, além de um coordenador de 40 anos — foram presos e autuados em flagrante pelo crime de cárcere privado.

Incêndio

O incêndio que ocorreu na Comunidade Terapêutica Liberte-se em 31 de agosto matou cinco pessoas e feriu outras 11 pessoas. No momento em que o fogo começou, por volta das 3h da manhã, 20 internos estavam dentro do cômodo. Segundo relatos de internos sobreviventes, o local não tinha equipamentos necessários para conter o incêndio. Além disso, as portas e janelas do quarto que pegou fogo estavam trancadas no momento da tragédia.

Ainda não se sabe a causa do incêndio. As investigações estão em andamento.