Elas batem o martelo: mulheres conquistam espaço no mercado de leilões

Dados da B3 mostram que, entre 2020 e 2024, o número de mulheres investidoras na bolsa cresceu 85,6% - (crédito: Getty Images/iStockphoto)

São Paulo - Durante quase um século, o universo dos leilões oficiais no Brasil foi marcado pela presença masculina. Regulamentada desde 1932, no governo de Getulio Vargas, a profissão de leiloeiro sempre carregou prestígio, tradição e uma remuneração robusta — com ganhos que, em grandes pregões, podem ultrapassar seis dígitos anuais. Mas esse cenário começa a se transformar: as mulheres estão conquistando espaço em um dos mercados mais conservadores do país e redesenhando a profissão.

Um exemplo é Fernanda Toporoski. Depois de anos no setor comercial, ela decidiu seguir os passos do marido, o também leiloeiro Guilherme Toporoski, e hoje é referência no setor à frente da plataforma Topo Leilões. “Ainda somos poucas, porém muito atuantes. O ambiente sempre foi dominado por homens, mas esse quadro está mudando, principalmente com a força dos leilões online, que criaram um espaço mais acessível e seguro para mulheres”, afirma.

Leia também: Somos Multi reúne franqueados em SP para discutir expansão e inovação do setor



O movimento de renovação não se limita aos profissionais que conduzem os pregões. Do lado dos compradores, o fenômeno é ainda mais visível: só na Topo Leilões já são mais de 3 mil mulheres cadastradas como investidoras. “Os pregões digitais atraem quem busca solidez e transparência. Muitas preferem negociar online a frequentar salões tradicionalmente masculinos”, explica Fernanda.

Essa transformação acompanha a tendência de maior participação feminina em outros segmentos do mercado financeiro. Dados da B3 mostram que, entre 2020 e 2024, o número de mulheres investidoras na bolsa cresceu 85,6%, alcançando 26% do total de CPFs cadastrados. Nos leilões, segundo Fernanda, o avanço tem sido ainda mais expressivo. “Há regras claras, segurança jurídica e retornos que estimulam a confiança de quem está começando a investir”, reforça.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Seja no comando do martelo ou como investidoras ativas, as mulheres estão quebrando barreiras em uma das profissões mais antigas e exclusivas do país. O que antes era um mercado fechado e dominado por tradições masculinas agora encontra, no protagonismo feminino, novas formas de crescer e se reinventar.

*A repórter viajou a convite da CommUnit