Jantar reúne Alckmin e Tarcísio para discutir propostas ao setor supermercadista

Líderes do segmento de varejo alimentar se reúnem nos próximos dias 22 e 23 de setembro, em Campinas (SP), para a Abras’25 Food Retail Future. A 59ª edição do evento organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) terá a participação, ainda, do presidente em exercício Geraldo Alckmin — que assume o cargo com a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva à Conferência das Nações Unidas (ONU) —, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Também está prevista a participação de 26 parlamentares, da Câmara e do Senado Federal. Entre os nomes confirmados estão o senador Efraim Filho (União-PB), presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, e o deputado Domingos Sávio (PL-MG), presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços (FCS). Todos vão participar de um jantar nesta segunda-feira (22/9), que contará com sessões de homenagens.

O evento tem como objetivo apresentar as perspectivas empresariais e estratégias do setor supermercadista. Temas como a transformação digital, inteligência artificial, reforma tributária, consumo saudável, além das novas disrupções que vão redefinir o varejo na próxima década, estarão no centro do debate ao longo dos dois dias de evento, segundo o presidente da Abras, João Galassi.

“O varejo alimentar tem um papel vital para o país: somos responsáveis por abastecer os lares brasileiros, gerar milhões de empregos e movimentar a economia. As perspectivas para os próximos meses são de inovação, crescimento e de um diálogo ainda mais intenso com a sociedade e com o poder público para construir um Brasil melhor”, destaca.