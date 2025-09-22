Caixa inicia contagem regressiva para os 60 anos do FGTS

O vice-presidente ressaltou que a agenda será também um momento de defesa do fundo em meio a debates recorrentes sobre mudanças em sua estrutura - (crédito: Fernanda Strickland)

Durante a celebração dos 59 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (22/9) o início da contagem regressiva para os 60 anos do fundo, a serem completados em setembro de 2026. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da instituição,

Rodrigo Hideki Hori Takahashi, em discurso que reforçou a importância do FGTS como um dos principais patrimônios sociais e econômicos do país.

“Eu acabei esquecendo de fazer o anúncio de um lançamento que a gente tem aqui hoje (...). Então, além da gente fazer a contagem regressiva para os 60 anos, é o momento importante da gente fortalecer a manutenção desse fundo. (...) A partir de hoje, vamos comemorar o fundo, vamos defender o fundo, porque é a coisa mais importante que a gente tem hoje”, afirmou.

"É um fundo hoje com um ativo de R$ 70 bilhões, com destinações muito importantes num forma de orçamento, como nesse ano, por exemplo, só para moradia são R$ 127 bilhões, gerando o sonho da casa própria. Sem esquecer que ações também muito importantes dentro dos conceitos de combate aos momentos de desastres climáticos no país, como foi o caso recente do Rio Grande do Sul e tantos outros casos , onde o trabalhador brasileiro tem a permissão de fazer o saque do seu valor do fundo de garantia", disse o presidente da Caixa, Carlos Vieira

Leia também: Micro e pequenas empresas do DF expandem presença internacional



Segundo o executivo, até 2026 serão realizadas diversas ações e eventos em todo o país, não apenas para marcar a data simbólica, mas também para reforçar a relevância do fundo e discutir sua preservação. Ele destacou que o FGTS é um instrumento único no mundo e serve de referência para outros países que buscam modelos semelhantes de proteção ao trabalhador.

Criado em 1966, o FGTS funciona como uma poupança compulsória em benefício do trabalhador com carteira assinada, garantindo recursos em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e em casos de doenças graves. Além disso, o fundo também desempenha papel estratégico no financiamento de programas habitacionais, obras de infraestrutura e saneamento básico.

A Caixa, que é a gestora do fundo, deve detalhar nos próximos meses a programação das comemorações, que devem envolver iniciativas institucionais, campanhas de conscientização e ações voltadas tanto para trabalhadores quanto para empregadores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vice-presidente ressaltou ainda que a agenda será também um momento de defesa do fundo em meio a debates recorrentes sobre mudanças em sua estrutura. “É um bem que outros países procuram para reproduzir, mas só o Brasil tem. Então, não vamos perder isso”, concluiu.