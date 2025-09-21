InícioCidades DF
Encontro Delas reúne 1,5 mil mulheres para corrida feminina

Neste domingo (21/9), corredoras celebraram o esporte e o empoderamento em evento que contou com a presença da vice-governadora Celina Leão

Corrida Encontro Delas no ParkShopping. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Corrida Encontro Delas no ParkShopping. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O estacionamento do ParkShopping, no Guará, amanheceu tomado por centenas de mulheres neste domingo (21/9). Às 7h30, foi dada a largada do evento Encontro Delas, corrida exclusiva para o público feminino. A prova reuniu 1.500 inscritas nos percursos de 5 km, 10 km e na caminhada de 2 km. As inscrições se esgotaram dias antes, confirmando o sucesso da segunda edição do evento.

Antes da corrida, as participantes realizaram um aquecimento em grupo. A cada etapa, o evento destacou sua missão de integrar esporte, saúde e empoderamento feminino.

Presença institucional

Entre as corredoras estava a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que destacou a importância de iniciativas como esta. “A mulher tem que estar onde quiser estar. Também lembrar que a luta contra a violência é diária, lembrar as nossas bandeiras. Estar em um ambiente como esse é muito importante. Para mim, que amo esporte, é começar um domingo muito especial”, afirmou.

Celina também fez questão de lembrar o histórico recente de lutas das mulheres para ocupar espaços no esporte e em outros segmentos da sociedade. “A cada dia, reafirmamos que as mulheres precisam estar no esporte, nas estruturas de poder, em partidos políticos e em todos os segmentos. Hoje é um dia para reafirmar os direitos das mulheres, a luta contra a violência e também o cuidado com a nossa saúde.”

A secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira, ressaltou o simbolismo do evento. “O esporte é saúde mental, é encontro, é união. Ele faz com que a mulher se sinta mais empoderada, porque aqui estamos unidas em um propósito: correr e lutar por um mundo sem violência contra meninas e mulheres.”

Vice-governadora do DF, Celina Leão, participou da corrida Encontro Delas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Celina Leão e Giselle Ferreira, secretária da Mulher do DF, antes da largada (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Histórias de superação

No asfalto, cada participante carregava uma motivação pessoal. A professora aposentada e estudante de Educação Física Helen Cristina, 55, enfrentou o desafio dos 10 km e conquistou o bicampeonato. “Foi uma prova dura, porque o percurso foi bem desafiador. Mas também foi emocionante, porque correr uma prova só para mulheres, com tantas de diferentes idades, é muito bacana. É uma valorização das mulheres. Estou super feliz, porque é o segundo ano que ganho essa prova.”

A jovem professora de matemática Luiza Giovenardi, 27, também brilhou na prova. Estreante na competição, ela conquistou o primeiro lugar nos 5km. “Essa foi a minha primeira vez na corrida e foi emocionante. Mulheres incentivando mulheres fez toda a diferença. No momento de maior cansaço, ouvir os gritos de incentivo me deu forças, como se já nos conhecêssemos. Passar pela faixa de chegada com todo mundo gritando me deixou arrepiada.”

Pódio prova de 10km (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Pódio prova de 5km (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Organização e reconhecimento

Para o vice-presidente do Correio Braziliense, André Lamounier, o evento reforça o compromisso do jornal, responsável pela realização da corrida, em valorizar a mulher. “A importância do evento está no reconhecimento e na valorização da mulher. Essa corrida é uma demonstração simbólica de como sabemos reconhecer e valorizar o papel e a garra da mulher brasileira. Tivemos uma adesão muito grande, com 1.500 inscrições esgotadas antes do prazo final. O resultado foi um sucesso absoluto.”

O Encontro Delas terminou às 10h, com entrega das medalhas de participação, premiação das três primeiras colocadas nos 5 km e 10 km, espaço de massagem, além de sorteios de brindes. 

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 21/09/2025 14:04
