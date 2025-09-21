Encontro Delas reúne 1,5 mil mulheres para corrida feminina

O estacionamento do ParkShopping, no Guará, amanheceu tomado por centenas de mulheres neste domingo (21/9). Às 7h30, foi dada a largada do evento Encontro Delas, corrida exclusiva para o público feminino. A prova reuniu 1.500 inscritas nos percursos de 5 km, 10 km e na caminhada de 2 km. As inscrições se esgotaram dias antes, confirmando o sucesso da segunda edição do evento.
Antes da corrida, as participantes realizaram um aquecimento em grupo. A cada etapa, o evento destacou sua missão de integrar esporte, saúde e empoderamento feminino.
Presença institucional
Entre as corredoras estava a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que destacou a importância de iniciativas como esta. “A mulher tem que estar onde quiser estar. Também lembrar que a luta contra a violência é diária, lembrar as nossas bandeiras. Estar em um ambiente como esse é muito importante. Para mim, que amo esporte, é começar um domingo muito especial”, afirmou.
Celina também fez questão de lembrar o histórico recente de lutas das mulheres para ocupar espaços no esporte e em outros segmentos da sociedade. “A cada dia, reafirmamos que as mulheres precisam estar no esporte, nas estruturas de poder, em partidos políticos e em todos os segmentos. Hoje é um dia para reafirmar os direitos das mulheres, a luta contra a violência e também o cuidado com a nossa saúde.”
A secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira, ressaltou o simbolismo do evento. “O esporte é saúde mental, é encontro, é união. Ele faz com que a mulher se sinta mais empoderada, porque aqui estamos unidas em um propósito: correr e lutar por um mundo sem violência contra meninas e mulheres.”
Histórias de superação
No asfalto, cada participante carregava uma motivação pessoal. A professora aposentada e estudante de Educação Física Helen Cristina, 55, enfrentou o desafio dos 10 km e conquistou o bicampeonato. “Foi uma prova dura, porque o percurso foi bem desafiador. Mas também foi emocionante, porque correr uma prova só para mulheres, com tantas de diferentes idades, é muito bacana. É uma valorização das mulheres. Estou super feliz, porque é o segundo ano que ganho essa prova.”
A jovem professora de matemática Luiza Giovenardi, 27, também brilhou na prova. Estreante na competição, ela conquistou o primeiro lugar nos 5km. “Essa foi a minha primeira vez na corrida e foi emocionante. Mulheres incentivando mulheres fez toda a diferença. No momento de maior cansaço, ouvir os gritos de incentivo me deu forças, como se já nos conhecêssemos. Passar pela faixa de chegada com todo mundo gritando me deixou arrepiada.”
Organização e reconhecimento
Para o vice-presidente do Correio Braziliense, André Lamounier, o evento reforça o compromisso do jornal, responsável pela realização da corrida, em valorizar a mulher. “A importância do evento está no reconhecimento e na valorização da mulher. Essa corrida é uma demonstração simbólica de como sabemos reconhecer e valorizar o papel e a garra da mulher brasileira. Tivemos uma adesão muito grande, com 1.500 inscrições esgotadas antes do prazo final. O resultado foi um sucesso absoluto.”
O Encontro Delas terminou às 10h, com entrega das medalhas de participação, premiação das três primeiras colocadas nos 5 km e 10 km, espaço de massagem, além de sorteios de brindes.
