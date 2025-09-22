Marinho afirma que "pejotização" é uma ameaça ao futuro do FGTS

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reforçou as críticas à discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) da chamada "pejotização" em evento que celebrou os 59 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), realizada nesta segunda-feira (22/9). Segundo o ministro, a "pejotização" é uma ameaça ao futuro do FGTS, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da Previdência Social.
"O Supremo neste momento tem a dádiva da garantia da constitucionalidade brasileira e também merece muitos elogios. Mas nós não podemos deixar de enxergar onde há problema e botar o dedo na ferida e questionar. E aqui é uma baita de uma ferida", afirmou Marinho em seu discurso na cerimônia .
Ele também alertou para o uso indiscriminado do Microempreendedor Individual (MEI) como alternativa ao regime formal de trabalho. "O MEI foi criado para atender quem não tinha nenhuma proteção, como a dona de casa que vende salgadinhos para complementar a renda. Mas a inteligência do capital enxergou nisso uma forma de economizar, de substituir a contratação formal. Transformar tudo em MEI é uma tragédia", enfatizou o ministro.
- Leia também: Marinho alerta para risco de enfraquecimento do FGTS: "Transformar tudo em MEI é uma tragédia"
Ao Correio, o ministro disse que é preciso chamar a atenção do STF para que ele possa encarar o debate de forma serena. "Não podemos deixar o empresariado enxergar a mudança de relações de trabalho, relação formal trabalho CLT por PJ, uma maneira fácil de economizar", afirmou Marinho.
Importância do FGTS
Na ocasião, Marinho também destacou a importância histórica do FGTS como “um dos pilares mais importantes da proteção social”. “O FGTS não é apenas um fundo financeiro, ele é um fundo de esperança, um símbolo de proteção social e motor para o futuro de um Brasil mais justo, mais equitativo e mais próspero”, acrescentou.
O titular da pasta ainda ressaltou a necessidade de conciliar a preservação da essência do FGTS com novas formas de investimento para o desenvolvimento sustentável do Brasil que "favoreça a competitividade do nosso país, sempre com os olhos voltados para a geração de novas oportunidades de emprego e renda dignos".
Discussão da pejotização no STF
Em agosto, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), adiou para 6 de outubro a audiência pública que vai tratar dos impactos econômicos e sociais da chamada “pejotização” no país.
Inicialmente, a audiência estava marcada para 10 de setembro. O adiamento se deu em razão do julgamento dos réus do chamado “Núcleo 1” da trama golpista pela Primeira Turma do Supremo.
Saiba Mais
Raphaela Peixoto
Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital