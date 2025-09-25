Temporal afeta fábrica da Toyota em SP; retomada levará meses

Em nota, a fabricante japonesa aponta que não há previsão de retomada das operações nesse momento - (crédito: Divulgação/Toyota)

A Toyota suspendeu a produção da planta de motores, após o forte temporal que atingiu o estado de São Paulo na última segunda-feira (23/9). De acordo com comunicado da empresa, a fábrica de motores em Porto Feliz (SP), onde são produzidos os motores dos carros, sofreu danos considerados "severos" em sua estrutura.

Em nota, a fabricante japonesa aponta que não há previsão de retomada das operações nesse momento. Uma análise preliminar da montadora aponta que a volta plena das operações poderá levar meses.

A suspensão afetou as unidades da Toyota em Sorocaba e Indaiatuba. A produção nesses locais está temporariamente suspensa. Segundo o comunicado, a Toyota busca alternativas de fornecimento de motores produzidos em outros países, no intuito de retomar a produção nas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba.

A Toyota informou que está em diálogo com os sindicatos para definir medidas emergenciais que garantam a manutenção dos empregos nas três unidades afetadas. "As propostas serão apresentadas a partir de hoje (25/9), para votação nos próximos dias e, assim que aprovadas, serão aplicadas de forma emergencial.", declarou a fabricante ao Correio.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba realizará nesta sexta-feira (26/9), uma assembleia extraordinária para discutir medidas de preservação dos postos de trabalho. Na pauta, está a proposta apresentada pela Toyota para a adoção do regime de layoff — que prevê a suspensão temporária dos contratos de trabalho, com o objetivo de evitar demissões em momentos de instabilidade econômica ou redução de demanda.