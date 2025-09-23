Avião de Alckmin não consegue pousar e arremete para Brasília

O presidente em exercício precisou cancelar a participação em um evento em Campinas após a aeronave não conseguir pousar - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), precisou cancelar sua participação em um evento em Campinas nesta segunda-feira (22/9) após a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) em que estava não conseguir pousar em São Paulo por conta do mau tempo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a assessoria do vice-presidente, o avião tentou aterrissar por duas vezes no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital, por volta das 14h20, mas precisou retornar a Brasília devido à falta de visibilidade. “Nenhuma aeronave conseguiu pousar naquele horário por causa das condições climáticas”, informou a equipe de comunicação de Alckmin em nota ao Correio.

Leia também: Chegada da primavera será marcada por frente fria no Centro-Sul do Brasil

Alckmin participaria da ABRAS’25 — Food Retail FutureFood, evento do setor varejista de alimentos realizado em Campinas.

Leia também: Tornado faz casa ser arrastada pelo vento e parar em cima de carro em SC

Temporal em São Paulo

A forte chuva que atingiu a capital paulista na última segunda provocou uma série de estragos. A cidade entrou em estado de atenção, com registros de queda de árvores, destelhamento de casas e até o desabamento parcial do teto de uma estação de metrô.

Leia também: Detenta condenada por furto é resgatada de presídio na zona oeste de SP e foge

Em nota, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou ao Correio que vendavais, quedas de árvores, destelhamentos e desabamentos deixaram 24 pessoas feridas, 8 desabrigadas e 33 desalojadas em diferentes regiões do estado. Por isso, foi articulado a criação do Gabinete de Crise das Chuvas, mas segundo o órgão, ele já foi desmobilizado. "Defesa Civil do Estado encerrou o Gabinete de Crise das Chuvas, mas segue em monitoramento e prestando apoio aos municípios afetados", disse em nota.

Em Rancharia, Ourinhos, Santa Fé do Sul, Presidente Prudente e Presidente Venceslau, os vendavais causaram destelhamentos e quedas de árvores. Em Marabá Paulista, um desabamento provocado pelo vento deixou uma vítima.

Leia também: Calor intenso e possibilidade de chuvas marcam o fim do inverno

Em Peruíbe, houve cinco vítimas em decorrência de quedas de árvores e do colapso de uma estrutura. Porto Feliz registrou o caso mais grave, com dez feridos e oito desabrigados após quedas de árvores e o destelhamento de uma fábrica. Em Osasco, o desabamento de um telhado atingiu três casas, desalojando famílias.

Além de imóveis danificados, o temporal também comprometeu o trânsito, dificultando a circulação de veículos e transporte público.