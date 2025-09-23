Avião de Alckmin não consegue pousar e arremete para Brasília

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), precisou cancelar sua participação em um evento em Campinas nesta segunda-feira (22/9) após a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) em que estava não conseguir pousar em São Paulo por conta do mau tempo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo a assessoria do vice-presidente, o avião tentou aterrissar por duas vezes no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital, por volta das 14h20, mas precisou retornar a Brasília devido à falta de visibilidade. “Nenhuma aeronave conseguiu pousar naquele horário por causa das condições climáticas”, informou a equipe de comunicação de Alckmin em nota ao Correio.
Alckmin participaria da ABRAS’25 — Food Retail FutureFood, evento do setor varejista de alimentos realizado em Campinas.
Temporal em São Paulo
A forte chuva que atingiu a capital paulista na última segunda provocou uma série de estragos. A cidade entrou em estado de atenção, com registros de queda de árvores, destelhamento de casas e até o desabamento parcial do teto de uma estação de metrô.
Em nota, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou ao Correio que vendavais, quedas de árvores, destelhamentos e desabamentos deixaram 24 pessoas feridas, 8 desabrigadas e 33 desalojadas em diferentes regiões do estado. Por isso, foi articulado a criação do Gabinete de Crise das Chuvas, mas segundo o órgão, ele já foi desmobilizado. "Defesa Civil do Estado encerrou o Gabinete de Crise das Chuvas, mas segue em monitoramento e prestando apoio aos municípios afetados", disse em nota.
Em Rancharia, Ourinhos, Santa Fé do Sul, Presidente Prudente e Presidente Venceslau, os vendavais causaram destelhamentos e quedas de árvores. Em Marabá Paulista, um desabamento provocado pelo vento deixou uma vítima.
Em Peruíbe, houve cinco vítimas em decorrência de quedas de árvores e do colapso de uma estrutura. Porto Feliz registrou o caso mais grave, com dez feridos e oito desabrigados após quedas de árvores e o destelhamento de uma fábrica. Em Osasco, o desabamento de um telhado atingiu três casas, desalojando famílias.
Além de imóveis danificados, o temporal também comprometeu o trânsito, dificultando a circulação de veículos e transporte público.
Saiba Mais
- Esportes Davide começa a quebrar a cabeça para montar o ataque do Botafogo
- Esportes São Paulo busca inspiração em viradas históricas para reverter placar contra a LDU
- Mariana Morais Anitta surge com mudanças na voz e no sotaque, e fãs disparam: 'Substituída'
- Diversão e Arte Laura Pausini prepara espetáculo grandioso com clássicos e novidades
- Brasil 'Pupilas da Prazeres', o legado de uma das maiores e mais antigas parteiras do Brasil
- Esportes Invicto como titular, Barros reforça tradição do Vasco em revelar volantes
Amanda S. Feitoza
Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.