Trump: 'Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo'

Donald Trump defende política tarifária para fortalecer a economia americana e manter liderança em inteligência artificial, afirmando que a China depende mais dos EUA - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sem tarifas contra a China, por exemplo, os EUA não poderiam liderar em inteligência artificial (IA), nem proteger investimentos ou impulsionar a chegada de novas companhias. "Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo", mencionou a repórteres.

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA, saindo de países como China, México e Canadá.

Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da segunda maior economia do mundo.