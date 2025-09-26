Conta de luz terá bandeira vermelha patamar 1 em outubro

Com a mudança as contas de energia terão cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (26/9), que a bandeira tarifária de outubro será vermelha patamar 1. Com isso, as contas de energia terão cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a agência, o volume de chuvas segue abaixo da média, o que reduz o nível dos reservatórios e prejudica a geração de energia nas hidrelétricas. Para garantir o abastecimento, será necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo de produção mais alto — motivo para a aplicação da bandeira vermelha. Nos meses anteriores, estava em vigor a bandeira vermelha patamar 2.

A Aneel destacou que fontes renováveis, como a solar, ainda são intermitentes e não fornecem energia durante todo o dia. Por isso, o uso de termelétricas se torna essencial para suprir a demanda, especialmente nos horários de pico.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa aos consumidores o custo real da geração de energia no país. A cor da bandeira — verde, amarela ou vermelha — reflete as condições de produção: quando a energia fica mais cara, como no caso do uso de termelétricas, a bandeira sobe de nível.

Esse mecanismo permite que o consumidor acompanhe, em tempo real, as variações de custo e possa ajustar o consumo para evitar surpresas na conta. Antes da criação das bandeiras, esses repasses só apareciam nos reajustes anuais, sem um sinal imediato para estimular a economia.

A Aneel reforça a importância do uso consciente da energia elétrica, que ajuda a preservar recursos naturais e a manter a sustentabilidade do setor.