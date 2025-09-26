Alckmin celebra aproximação de Trump e Lula na ONU: "Foi um passo importante"

"Foi dado um passo importante e, agora, vamos ter os novos passos para a gente poder avançar ainda mais", disse Alckmin - (crédito: George Gianni)

A aproximação entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Conferência das Nações Unidas, em Nova York, na sede da ONU parece ter animado Geraldo Alckmin. O vice-presidente da República — que atuou nos bastidores para que a conversa entre os dois ocorresse — destacou que o encontro previsto para a próxima semana entre os dois líderes foi um “passo importante” para a resolução dos conflitos pós-tarifaço.

“Foi dado um passo importante e, agora, vamos ter os novos passos para a gente poder avançar ainda mais e fazer um ganha-ganha, que é o que deve ser comércio exterior. Eu exporto mais, você exporta mais para mim, quem ganha é a sociedade, você estimula a competitividade. O presidente Lula sempre defendeu o diálogo e a negociação. Essa sempre foi a postura do Brasil”, disse Alckmin, nesta sexta-feira, durante inauguração de um hangar da Latam Airlines, em São Carlos (SP).

Trump e Lula se encontraram pela primeira vez em Nova York na última terça-feira (23/9). Os dois conversaram brevemente durante a cúpula da ONU e o presidente brasileiro disse, em coletiva de imprensa, ter ficado feliz pelo norte-americano afirmar que houve uma “química boa” entre os dois. “Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação”, destacou.

No evento em São Paulo, Geraldo Alckmin destacou, ainda, que o setor empresarial ajudou o governo a possibilitar a conversa entre os dois chefes de estado. Tanto a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), quanto a US Chamber, que fazem a conexão entre os dois países no que se refere ao comércio exterior, também ajudaram nesse processo, acrescentou.

“Nós temos que trabalhar nesse bom entendimento. É importante destacar que nós exportamos no ano passado US$ 40 bilhões para os Estados Unidos. Isso representa 12% das exportações brasileiras”, destacou Alckmin, que o governo ainda deve trabalhar para reduzir as alíquotas sobre os produtos brasileiros importados pelos EUA, que chega a 50%. “Então eu acho que foi dado um passo importante entre o presidente Lula e o presidente Trump. Vamos dar agora os outros passos”, completou o vice.

