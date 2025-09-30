"Tudo o que falamos de IA depende da expansão de data centers", diz Ferrari

“Tudo o que falamos de inteligência artificial depende da expansão de data centers no mundo”, afirmou Marcos Ferrari, presidente da Conexis Brasil Digital, ao participar da abertura do 3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio nesta terça-feira (30/9), em Brasília.

O encontro reúne autoridades, empresários e especialistas para debater os impactos da inovação e da tecnologia no desenvolvimento nacional. O tema central do primeiro painel foi “Data centers: sustentabilidade e segurança na era da inteligência artificial”.

Ferrari destacou que o setor de telecomunicações investe cerca de R$ 40 bilhões por ano no Brasil e é um dos pilares da nova economia digital. Apesar disso, apontou desafios: atualmente o país conta com 192 data centers, mas 90% estão concentrados em São Paulo, o que reforça desigualdades regionais. “O fato de sermos o primeiro da América Latina não significa que o Brasil está bem colocado no mundo, já que a região representa apenas 2% dos data centers globais”, observou.

O executivo também ressaltou o papel do programa Redata, lançado recentemente pelo governo, como uma oportunidade para transformar o Brasil em um hub de data centers e ampliar a chamada “soberania digital”. Segundo ele, concentrar investimentos no país reduziria a dependência internacional, já que 70% dos dados hoje ficam armazenados na Virgínia, nos Estados Unidos.

Outro ponto destacado pelo participante foi a necessidade de regulamentar a Inteligência Artificial sem engessar a inovação. Ferrari citou as discussões em andamento no Congresso sobre o PL da IA e defendeu equilíbrio: “É preciso proteger a dignidade humana e os direitos fundamentais, mas sem impedir a inovação”.

Para além da regulação, o dirigente reforçou que a expansão das redes e data centers deve envolver todos os atores do ecossistema digital. Segundo ele, cinco grandes empresas concentram 70% do uso das redes de telecomunicações no Brasil, mas ainda não contribuem proporcionalmente para os investimentos necessários. “A sustentabilidade das redes passa, necessariamente, pela contribuição de todos que as utilizam”, frisou.

