Dados moldam economia como petróleo no século passado, diz Paulo Octávio

O presidente do Lide Brasília, o empresário Paulo Octávio, no 3º Brasília Summit

O presidente do Lide Brasília, o empresário Paulo Octávio, declarou nesta terça-feira (30/9) que os dados moldam a economia mundial da mesma forma que o petróleo no século passado.

Para ele, o Brasil tem um potencial único para ser uma potência na instalação de data centers e tratamento de dados, e precisa investir em infraestrutura, formação de talentos e estabilidade regulatória para poder avançar.

“Se no século passado o petróleo moldou a economia, nesse século são os dados que movem os mercados, as empresas”, declarou Paulo Octávio durante a abertura do 3° Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

O empresário destacou que o Brasil já movimentou mais de R$ 20 bilhões em data centers, e é o líder nesse setor na América Latina, responsável por mais de 50% da capacidade instalada da região.

Citando exemplos como os Estados Unidos, Irlanda e Singapura, que também despontaram no setor de data centers nos últimos anos, Paulo Octávio defendeu que o Brasil precisa investir em infraestrutura, formação de talentos e um ambiente regulatório estável para continuar avançando.

“No Brasil, temos potencial igual ou maior. Temos matriz energética, temos 80% de fontes hídricas solares e eólicas, temos posição geográfica estratégica conectando o Atlântico Sul as Américas e a África”, disse o presidente do Lide Brasília.

DF pode liderar dentro do Brasil

Paulo Octávio afirmou ainda que o Distrito Federal, especificamente, também tem um forte potencial para liderar o país rumo à instalação de data centers, já que, por exemplo, sedia os bancos de dados do governo federal.

Citando o fundador de Brasília, Juscelino Kubitschek, o empresário argumentou que é preciso “construir 50 anos de inovação em cinco anos de ação coordenada”.

“O que precisamos é transformar essa base em estratégia clara e coordenada entre governos, setor privado e academia. Inovação não é apenas sobre tecnologia, é sobre confiança no futuro, visão coletiva e coragem de decidir hoje o Brasil que queres amanhã”, afirmou Paulo Octávio.